Crea fácilmente vídeos de formación en ventas atractivos con texto a vídeo desde el guion para integrar a tu equipo más rápido y aumentar los ingresos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para equipos de ventas experimentados que busquen perfeccionar sus "Habilidades de Venta Consultiva" y dominar la "Recomendación de Soluciones". Esta pieza requiere un estilo visual sofisticado e informativo con una voz clara y autoritaria, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para transmitir eficientemente estrategias complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo tutorial de 2 minutos diseñado para gerentes de ventas que entrenan a sus equipos en diversos "Tipos de Cierres" y el arte de "cerrar una venta". El estilo visual y de audio debe ser atractivo e instructivo, quizás utilizando pantallas divididas o múltiples escenas, entregado con un tono seguro. La función de plantillas y escenas de HeyGen sería ideal para estructurar las diferentes demostraciones de técnicas de cierre.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de consejos rápidos de 45 segundos para representantes de ventas junior que aprenden sobre "Preguntas Abiertas y Cerradas" al interactuar con "prospectos". Este vídeo debe adoptar un estilo visual ilustrativo y rápido con música de fondo animada y narración clara. Asegúrate de incluir subtítulos de HeyGen para resaltar frases clave de preguntas para mejorar el aprendizaje y la retención.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un vídeo tutorial de ventas

Crea vídeos tutoriales de ventas atractivos y efectivos rápida y fácilmente con la potente plataforma de creación de vídeos AI de HeyGen para mejorar tu formación en ventas y ganar más negocios.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo un guion completo para la creación de tu vídeo de formación. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion de HeyGen para transformar sin esfuerzo tu contenido escrito en diálogo hablado para tu vídeo tutorial de ventas.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Visuales
Mejora tus vídeos de formación en ventas eligiendo entre una amplia gama de avatares de AI profesionales para presentar tu contenido. Complementa tu mensaje con visuales relevantes de la biblioteca de medios.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora la comprensión y refuerza las Habilidades de Venta Consultiva. Incorpora una generación de voz en off convincente y asegura la accesibilidad con subtítulos generados automáticamente. Aplica los controles de marca de tu empresa para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación en ventas utilizando las opciones de redimensionamiento de aspecto y exportación de HeyGen para prepararlo para varias plataformas. Comparte tu contenido de formación en ventas impactante con tu equipo o prospectos.

Motivación de Equipos de Ventas

Desarrolla vídeos inspiradores y convincentes para motivar a los vendedores, fomentando una mentalidad ganadora y llevándolos a cerrar más tratos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación en ventas sobre temas complejos?

HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de formación en ventas profesionales transformando guiones en contenido atractivo con avatares de AI y voces en off realistas. Esto te permite cubrir rápidamente temas técnicos como Recomendación de Soluciones o Manejo de Objeciones, asegurando que tus vendedores estén bien preparados.

¿Qué capacidades de marca ofrece HeyGen para tutoriales de ventas detallados?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo, colores y fuentes de tu empresa directamente en el contenido de tus vídeos tutoriales de ventas. Esto asegura una apariencia consistente y profesional en todos tus programas de formación, incluidos los módulos sobre habilidades avanzadas de Venta Consultiva.

¿Puede HeyGen ilustrar efectivamente conceptos técnicos de ventas como 'Tipos de Cierres' o 'Tipos de Compradores'?

Absolutamente. Los avatares de AI de HeyGen y sus herramientas flexibles de creación de vídeos facilitan la explicación visual de conceptos de ventas complejos como los diversos Tipos de Cierres o la comprensión de diferentes Tipos de Compradores. También puedes utilizar subtítulos para reforzar puntos clave de aprendizaje como Preguntas Abiertas y Cerradas para un impacto máximo.

¿Cómo asegura HeyGen una calidad consistente en múltiples módulos de formación en ventas?

HeyGen te permite mantener una calidad y un mensaje consistentes en todos tus módulos de formación en ventas utilizando plantillas personalizables y avatares de AI profesionales. Esto asegura que cada vídeo en tus programas de formación, desde consejos para llamadas en frío hasta estrategias para Manejo de Objeciones, ayude a tu equipo a ganar más negocios de manera efectiva.

