Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Un vídeo instructivo de 1,5 minutos diseñado para Managers de Éxito del Cliente y Equipos de Soporte debe guiar visualmente a los usuarios a través de un proceso de configuración de software. Adopta un estilo visual atractivo y paso a paso combinado con una narrativa de audio clara y subtítulos para accesibilidad, fácilmente generados a través de la generación de voz en off de HeyGen. Este vídeo tutorial demostrará la capacidad de la plataforma para simplificar información compleja, potencialmente apoyando vídeos multilingües con subtitulado eficiente desde la plataforma de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Para Representantes de Desarrollo de Ventas y Ejecutivos de Cuentas, un mensaje de vídeo personalizado de 45 segundos podría mostrar eficazmente una actualización de producto. Este vídeo presentaría un tono visual dinámico y amigable combinado con un toque de audio profesional pero personal. Aprovechando el texto a vídeo de HeyGen desde un guion junto con avatares de AI permite una producción rápida de vídeos de habilitación de ventas personalizados, con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones eficientes para adaptarse a diversas plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo integral de 2 minutos dirigido a Directores de Marketing y Estrategas de Contenido, mostrando las capacidades de una herramienta de vídeo de habilitación de ventas. El estilo visual y de audio debe ser pulido, corporativo y autoritario, manteniendo la consistencia de la marca en todos los elementos. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para agilizar la creación de contenido, combinado con texto a vídeo desde un guion para una escalabilidad eficiente de activos de vídeo de alta calidad.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona una Herramienta de Vídeo para Habilitación de Ventas

Crea y personaliza sin esfuerzo vídeos de habilitación de ventas para atraer prospectos y agilizar tu proceso de ventas, mejorando la comunicación y la eficiencia.

1
Step 1
Crea tu Vídeo Inicial
Comienza transformando tu guion en un vídeo de AI dinámico con nuestra función de texto a vídeo, o selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales para delinear rápidamente tu mensaje de ventas.
2
Step 2
Añade tu Toque Único
Personaliza tu mensaje integrando un avatar de AI para presentar tu contenido, asegurando una conexión humana para tus mensajes de vídeo personalizados.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Voz en Off
Añade subtítulos cerrados precisos y voces en off convincentes a tus vídeos de habilitación de ventas, mejorando la accesibilidad y el alcance para audiencias diversas.
4
Step 4
Exporta e Integra Efectivamente
Exporta sin problemas tus vídeos de habilitación de ventas terminados e intégralos directamente en tu CRM u otras plataformas de ventas para una distribución y seguimiento eficientes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el éxito del cliente con vídeos potenciados por AI

Aprovecha los vídeos de AI para compartir testimonios de clientes convincentes y estudios de caso, construyendo confianza y credibilidad con los prospectos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de avatares de AI y clones de voz?

HeyGen permite a los usuarios generar avatares de AI realistas y clones de voz personalizados directamente desde la entrada de texto. Esta capacidad agiliza la producción de mensajes de vídeo personalizados y contenido diverso, aprovechando la avanzada tecnología de generación de voz en off.

¿Puede HeyGen producir vídeos multilingües y soportar subtítulos?

Absolutamente, HeyGen soporta la creación de vídeos multilingües, permitiendo que tu contenido llegue a una audiencia global. La plataforma también genera automáticamente subtítulos y subtítulos cerrados, mejorando la accesibilidad y el compromiso para todos los espectadores.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma eficiente de creación de vídeos de AI para empresas?

HeyGen transforma guiones en vídeos de AI de alta calidad rápidamente, convirtiéndola en una poderosa herramienta de vídeo para habilitación de ventas. Su interfaz intuitiva y plantillas profesionales permiten una producción de vídeo más rápida, ahorrando tanto tiempo como recursos en comparación con los métodos tradicionales.

¿Proporciona HeyGen controles de marca para una salida de vídeo profesional consistente?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que todos tus vídeos se alineen con la identidad de tu marca. Puedes incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores específicos y otros elementos de marca en tus plantillas profesionales para vídeos de habilitación de ventas coherentes.

