Herramienta de Vídeo de Seguridad para Formación Atractiva
Crea vídeos de formación en seguridad modernos y atractivos sin esfuerzo utilizando nuestra plataforma de AI y avatares de AI realistas para un aprendizaje visual impactante.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo práctico de concienciación sobre seguridad de 90 segundos para trabajadores de la construcción y supervisores de obra, centrado en los peligros comunes en los sitios de construcción. El estilo visual debe ser realista y demostrar procedimientos correctos, apoyado por un tono serio pero instructivo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para representar varios roles, haciendo que el contenido sea relatable y enfatizando la visualización de riesgos de manera convincente.
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 2 minutos para profesionales de RRHH y oficiales de seguridad, detallando procedimientos de emergencia y planes de evacuación. El vídeo necesita una presentación visual estructurada paso a paso con una voz autoritaria, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para asegurar un aspecto consistente y profesional. Este recurso servirá como un componente crucial para vídeos de formación en seguridad efectivos dentro de cualquier organización.
Produce un vídeo de microaprendizaje de seguridad de 45 segundos para empleados existentes que necesiten actualizaciones rápidas de cumplimiento. El estilo visual debe ser conciso y fácil de digerir, incorporando gráficos animados y una narrativa clara, mejorada por los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad en varios entornos de aprendizaje. Este breve vídeo tiene como objetivo reforzar los protocolos de seguridad clave a través del aprendizaje visual, asegurando una conciencia continua de seguridad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Formación en Seguridad Globalmente.
Desarrolla eficientemente numerosos vídeos de formación en seguridad y distribúyelos a una fuerza laboral global, asegurando un mensaje consistente y cumplimiento.
Mejora el Compromiso en la Formación en Seguridad.
Utiliza AI para crear vídeos de concienciación sobre seguridad atractivos que capturen la atención y mejoren significativamente la retención del conocimiento para protocolos críticos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo apoya técnicamente HeyGen a las plataformas LMS existentes para la formación en seguridad?
HeyGen está diseñado para integrarse sin problemas con sus Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) existentes a través de capacidades de Exportación SCORM. Esta característica técnica asegura que sus vídeos de formación en seguridad de alta calidad puedan ser fácilmente desplegados y rastreados, optimizando sus iniciativas de formación en cumplimiento.
¿Qué capacidades únicas de AI ofrece HeyGen para crear vídeos de seguridad en el lugar de trabajo atractivos?
HeyGen utiliza avatares de AI avanzados y un creador de vídeos de AI intuitivo para ayudarle a producir vídeos de seguridad personalizados con narrativas atractivas. Esto permite la creación de contenido dinámico que captura la atención y comunica efectivamente la conciencia crítica de seguridad a su fuerza laboral.
¿Puede HeyGen facilitar la creación de contenido de aprendizaje visual diverso e impactante para protocolos de seguridad?
Sí, HeyGen proporciona una plataforma flexible y fácil de usar con una rica biblioteca de plantillas, permitiéndole desarrollar rápidamente una variedad de materiales de aprendizaje visual para protocolos de seguridad. Esto agiliza el proceso de comunicar peligros complejos en el lugar de trabajo y procedimientos de emergencia.
¿Cómo puede HeyGen ayudar a hacer que los vídeos de seguridad sean accesibles para una fuerza laboral global o diversa?
HeyGen mejora la accesibilidad para su fuerza laboral diversa ofreciendo características como Traducción con un Clic y Subtítulos automáticos. Estas capacidades técnicas aseguran que los vídeos vitales de concienciación sobre seguridad y formación sean comprendidos en diferentes idiomas y necesidades.