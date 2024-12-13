Video de Revisión de Anuncios y Hazlo Convertir

Mejora el rendimiento de tus anuncios en video y aumenta el CTR con las Plantillas y escenas profesionales de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un anuncio viral de 45 segundos diseñado para gerentes de marketing que buscan aumentar significativamente el compromiso en redes sociales. Emplea un estilo visual rápido y moderno con texto en pantalla audaz y una voz en off persuasiva, demostrando cómo las extensas Plantillas y escenas de HeyGen y los Subtítulos/captions integrados pueden elevar rápidamente las campañas publicitarias.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video publicitario instructivo de 60 segundos para especialistas en marketing digital enfocado en optimizar campañas publicitarias y aumentar el CTR. El estilo visual debe ser limpio, profesional e informativo, incorporando elementos de visualización de datos. Utiliza la generación de Voz en off de HeyGen para una explicación clara y autoritaria y el redimensionamiento y exportación de Aspecto para adaptar el video a varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un video introductorio de 30 segundos para emprendedores o creadores nuevos en la producción de videos, destacando la facilidad de creación de anuncios sin necesidad de habilidades extensas de edición de video. El estilo visual debe ser accesible y alentador, con una demostración clara paso a paso acompañada de música de fondo motivadora. Muestra cómo el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen combinado con Texto a video hace que la producción de videos sea intuitiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Revisar Videos de Anuncios

Crea videos publicitarios atractivos sin esfuerzo con el Creador de Videos con IA de HeyGen, agilizando tu proceso creativo para una revisión rápida y un rendimiento óptimo de la campaña.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Video
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de video profesionales para iniciar la creación de tu anuncio. Esto proporciona una base estructurada, ahorrándote tiempo y asegurando la consistencia visual de tu video publicitario.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido Publicitario
Utiliza el editor intuitivo de arrastrar y soltar para añadir tu guion, elementos visuales y de marca. Genera fácilmente voces en off y subtítulos en pantalla para transmitir tu mensaje claramente y captar a tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Branding y Visuales
Integra el logo, colores y activos de medios específicos de tu marca utilizando controles de branding y una robusta biblioteca de medios. Asegúrate de que tu video publicitario se alinee perfectamente con tu estrategia de marketing antes de la revisión.
4
Step 4
Exporta para Revisión Multiplataforma
Genera tu video publicitario final en varios aspectos optimizados para diferentes plataformas de redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram. Esto prepara tu anuncio para una distribución y revisión sin problemas en todos tus canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes con Videos de IA

Transforma reseñas y testimonios de clientes en videos atractivos impulsados por IA, construyendo confianza y credibilidad para tus productos o servicios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos publicitarios?

HeyGen es un avanzado Creador de Videos con IA que simplifica la producción de videos publicitarios de alta calidad. Con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y extensas plantillas de video, los especialistas en marketing digital pueden crear contenido publicitario atractivo para diversas campañas sin necesidad de habilidades extensas de edición de video.

¿Puede HeyGen ayudar a producir videos de revisión de anuncios y testimonios efectivos?

Absolutamente. HeyGen te permite transformar videos de reseñas de productos y testimonios en dinámicos videos de revisión de anuncios, aumentando la credibilidad e influyendo en las decisiones de compra. Utiliza las funciones de avatares de IA y voces en off de HeyGen para presentar comentarios genuinos y aumentar el CTR en las plataformas de redes sociales.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear anuncios virales en redes sociales?

HeyGen proporciona herramientas robustas para crear anuncios virales optimizados para plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Con capacidades como el redimensionamiento de aspecto, plantillas de video dinámicas y subtítulos automatizados, puedes generar rápidamente videos cortos que capturen la atención y se alineen con el contenido de tendencia.

¿De qué maneras puede HeyGen mejorar mi estrategia de marketing digital?

HeyGen potencia tu estrategia de marketing digital al permitir la producción rápida de diversos anuncios en video para cualquier canal publicitario. Al aprovechar la creación de videos impulsada por IA de HeyGen, puedes entregar constantemente contenido publicitario atractivo, generar clientes potenciales y convertir la atención en ventas, optimizando tu estrategia de marketing en general.

