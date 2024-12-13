Vídeos de Formación para el Trabajo Remoto: Mejora las Habilidades de tu Equipo
Aumenta la productividad y colaboración de tus equipos virtuales con formación en vídeo personalizada para empleados. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para crear contenido impactante rápidamente.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos específicamente para equipos virtuales, destacando las mejores prácticas para mejorar la colaboración en un entorno de trabajo híbrido. Emplea un estilo visualmente atractivo con elementos de pantalla dividida y un tono amigable y alentador. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para presentar la información de manera efectiva e incluye subtítulos para accesibilidad entre los diversos miembros del equipo.
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos para todos los trabajadores remotos, centrado en estrategias prácticas para equilibrar el trabajo y la vida y dominar la gestión del tiempo. El vídeo debe tener un estilo visual calmante e informativo con metraje de archivo relatable, acompañado de música de fondo suave. Esta pieza atractiva puede ser creada eficientemente usando la función de texto a vídeo de HeyGen, aprovechando su extensa biblioteca de medios/soporte de archivo para ilustrar conceptos de manera efectiva.
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para gerentes que imparten formación en vídeo a empleados, con el objetivo de mejorar la retención de conocimientos sobre protocolos específicos de trabajo remoto. Presenta el contenido con un estilo visual profesional y directo, usando texto claro en pantalla y una voz en off segura. Para optimizar la distribución en varias plataformas, aprovecha el cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, utilizando sus plantillas y escenas pulidas para una entrega rápida e impactante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Más Cursos en Línea.
Crea eficientemente nuevos cursos de formación en línea y contenido educativo para llegar a una fuerza laboral remota global.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora el compromiso y la retención de conocimientos en la formación en vídeo para empleados utilizando funciones impulsadas por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para el trabajo remoto?
HeyGen simplifica la producción de vídeos de formación de alta calidad para el trabajo remoto convirtiendo texto directamente en vídeo usando avatares de AI realistas, aumentando significativamente la productividad para todos los vídeos de formación corporativa.
¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para la formación en vídeo de empleados?
HeyGen proporciona controles de branding robustos, permitiéndote integrar fácilmente el logo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos de formación para empleados y cursos de formación en línea, asegurando una presencia de marca consistente y profesional.
¿Cómo mejora HeyGen la comunicación y retención de conocimientos para equipos virtuales?
HeyGen mejora la comunicación y retención de conocimientos al permitir la rápida adición de subtítulos y voces en off a tus vídeos de formación, haciendo que las herramientas digitales y el contenido sean más accesibles y atractivos para equipos virtuales que operan en cualquier entorno de trabajo híbrido.
¿Puede HeyGen ser utilizado para crear recursos de aprendizaje a distancia diversos para equipos remotos?
Absolutamente, HeyGen ofrece una extensa biblioteca de plantillas y escenas, junto con un soporte completo de biblioteca de medios, haciendo que sea fácil producir materiales de formación en vídeo diversos y recursos de aprendizaje a distancia perfectamente adecuados para cualquier oficina o equipo remoto.