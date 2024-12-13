Herramienta de Vídeo de Formación Remota: Aprendizaje Potenciado por AI

Empodera a tus equipos remotos con vídeos de formación de empleados atractivos, creados sin esfuerzo usando nuestra función de Texto a vídeo desde guión.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a Gerentes de Producto y Redactores Técnicos, demostrando la facilidad de crear guías de usuario paso a paso con una herramienta de vídeo de formación remota. El estilo visual y de audio debe ser moderno y altamente informativo, presentando capacidades de texto a vídeo desde guiones para generar contenido automáticamente, mejorado con subtítulos sincronizados para accesibilidad, y una pista de fondo dinámica y animada.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional conciso de 30 segundos para Propietarios de Negocios y Jefes de Departamento, destacando los beneficios de construir una biblioteca de vídeos de formación integral para la formación continua de empleados. La estética visual debe ser atractiva, brillante y dinámica, utilizando varias plantillas y escenas para mostrar diferentes módulos de formación, complementado con soporte de biblioteca de medios/stock diverso para crear contenido visualmente rico.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo explicativo práctico de 45 segundos para Gerentes de Operaciones y Líderes de Equipo, ilustrando cómo transformar SOPs estándar en vídeos de formación efectivos usando una herramienta de vídeo de formación remota. El estilo visual y de audio debe transmitir eficiencia y claridad, enfocándose en la aplicación práctica, con una generación de voz en off calmada y orientadora, y demostrando un redimensionamiento y exportación de aspecto sin fisuras para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Herramienta de Vídeo de Formación Remota

Optimiza la incorporación de empleados y el desarrollo de habilidades para tus equipos remotos con vídeos de formación atractivos potenciados por AI.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Formación
Comienza seleccionando una plantilla profesional o construyendo una escena desde cero usando nuestra interfaz intuitiva de creación de vídeos de formación. Introduce tu contenido de formación principal, sabiendo que puedes personalizarlo fácilmente más tarde.
2
Step 2
Elige Tu Presentador AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para narrar tu formación. Esto permite respuestas de vídeo personalizadas y un estilo de presentación consistente en todo tu contenido instructivo.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Integra los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores específicos de la marca, para asegurar que toda tu documentación en vídeo se alinee con tu identidad corporativa. Genera automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Formación
Utiliza el redimensionamiento de aspecto y varias opciones de exportación para optimizar tu vídeo para diferentes plataformas. Comparte fácilmente tu vídeo de formación de empleados terminado con tus equipos remotos o intégralo en tu sistema de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Contenidos Educativos Complejos

Simplifica temas educativos complejos y procedimientos en contenido de vídeo fácilmente digerible, mejorando el aprendizaje y la comprensión remotos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como una herramienta de vídeo de formación remota para negocios modernos?

HeyGen, una plataforma líder de AI generativa, permite a las empresas crear vídeos de formación profesional y documentación en vídeo de manera rápida. Facilita la producción de contenido atractivo para equipos remotos, optimizando la incorporación y la formación de empleados con avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo.

¿Qué tipos de documentación en vídeo y guías puedo crear usando HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir fácilmente diversas formas de documentación en vídeo, incluyendo guías de usuario detalladas paso a paso, una extensa biblioteca de vídeos tutoriales y SOPs claros. Nuestra plataforma integra avatares de AI y texto a vídeo para simplificar el proceso de creación de materiales de formación integral para empleados.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de alta calidad?

HeyGen optimiza el proceso de creación de vídeos de formación aprovechando su avanzada plataforma de AI generativa. Los usuarios pueden convertir guiones en vídeos profesionales con avatares de AI y voces en off realistas, reduciendo significativamente el tiempo de producción para todo, desde la incorporación hasta guías de usuario detalladas paso a paso.

¿Puedo personalizar mis vídeos de formación creados con HeyGen para que coincidan con la identidad de mi empresa?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de personalización, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores específicos de la marca en todos tus vídeos de formación. Esto asegura que tu documentación en vídeo y el contenido de la biblioteca de vídeos tutoriales reflejen consistentemente la identidad profesional de tu empresa.

