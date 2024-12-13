Vídeos de Formación en Reclutamiento: Mejora Tu Proceso de Contratación

Empodera a los Gerentes de Contratación con contenido de formación atractivo y de alta calidad, creado sin esfuerzo utilizando los avatares de IA de HeyGen para un aprendizaje dinámico.

398/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos que muestre estrategias innovadoras de búsqueda utilizando Redes Sociales para especialistas en Adquisición de Talento. Este vídeo debe ser moderno y animado, incorporando superposiciones de texto en pantalla con ejemplos. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para producir contenido de manera eficiente y accede a su biblioteca de medios/soporte de stock para obtener imágenes atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo convincente de 30 segundos para Líderes de RRHH y Gerentes de Contratación que enfatice el papel crítico de una fuerte marca empleadora en la atracción del candidato ideal. El estilo visual y de audio debe ser pulido y persuasivo, utilizando gráficos limpios y música de fondo profesional. Comienza con una de las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para adaptarlo a diferentes plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de formación perspicaz de 90 segundos para profesionales de RRHH y liderazgo, profundizando en la diversidad, equidad e inclusión y cómo mitigar el sesgo inconsciente en la contratación para atraer al mejor Talento. El estilo visual debe ser empático con imágenes diversas, acompañado de una voz en off calmante e informativa. Asegura la accesibilidad completa añadiendo subtítulos/captions a través de las funciones de HeyGen para un mayor alcance.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación en Reclutamiento

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en reclutamiento profesionales e impactantes utilizando avatares de IA y herramientas intuitivas, empoderando a tus Gerentes de Contratación y Reclutadores con habilidades esenciales.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Desarrolla tu contenido de formación integral para diversos temas como las Mejores Prácticas de Entrevistas. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para transformar tu material escrito en narrativas de vídeo dinámicas.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje, haciendo que tu formación en reclutamiento sea atractiva y relevante para los Gerentes de Contratación. Mejora tus escenas con medios relevantes de la biblioteca incorporada.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra los controles de marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de formación en reclutamiento se alineen con tu identidad corporativa. Esto fomenta una experiencia de aprendizaje consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación profesional y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto para una integración perfecta en tu biblioteca de vídeos o Sistema de Gestión de Aprendizaje. Comparte fácilmente estos valiosos recursos con tus Reclutadores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Fragmentos de Formación Rápidos

.

Produce clips de vídeo cortos e impactantes para redes sociales o plataformas internas para ofrecer consejos rápidos de reclutamiento y reforzar puntos clave de aprendizaje.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de formación en reclutamiento?

HeyGen permite a los Gerentes de Contratación y Reclutadores crear vídeos de formación en reclutamiento atractivos utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Esto agiliza la producción de contenido de formación de alta calidad para diversas mejores prácticas de reclutamiento.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para Reclutadores?

HeyGen proporciona IA avanzada para Reclutadores, permitiéndoles transformar guiones en vídeos de formación profesional con diversos avatares de IA y voces en off. Esto simplifica significativamente la creación de contenido de formación en vídeo para temas como estrategias de búsqueda y entrevistas.

¿Puede HeyGen apoyar contenido de formación con marca para Adquisición de Talento?

Absolutamente. HeyGen permite a los equipos de Adquisición de Talento incorporar sus controles de marca, incluidos logotipos y colores, en todos los vídeos de formación. Esto asegura una marca empleadora consistente en todos los cursos de reclutamiento y materiales de incorporación.

¿Cómo facilita HeyGen la creación eficiente de vídeos de reclutamiento y contratación?

HeyGen acelera la producción de vídeos de reclutamiento y contratación a través de plantillas intuitivas y una biblioteca de medios completa. Esto permite a las empresas construir rápidamente una sólida biblioteca de vídeos para la formación continua en reclutamiento y procesos de incorporación de empleados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo