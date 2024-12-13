Vídeos de Formación en Reclutamiento: Mejora Tu Proceso de Contratación
Empodera a los Gerentes de Contratación con contenido de formación atractivo y de alta calidad, creado sin esfuerzo utilizando los avatares de IA de HeyGen para un aprendizaje dinámico.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos que muestre estrategias innovadoras de búsqueda utilizando Redes Sociales para especialistas en Adquisición de Talento. Este vídeo debe ser moderno y animado, incorporando superposiciones de texto en pantalla con ejemplos. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para producir contenido de manera eficiente y accede a su biblioteca de medios/soporte de stock para obtener imágenes atractivas.
Produce un vídeo convincente de 30 segundos para Líderes de RRHH y Gerentes de Contratación que enfatice el papel crítico de una fuerte marca empleadora en la atracción del candidato ideal. El estilo visual y de audio debe ser pulido y persuasivo, utilizando gráficos limpios y música de fondo profesional. Comienza con una de las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para adaptarlo a diferentes plataformas.
Crea un vídeo de formación perspicaz de 90 segundos para profesionales de RRHH y liderazgo, profundizando en la diversidad, equidad e inclusión y cómo mitigar el sesgo inconsciente en la contratación para atraer al mejor Talento. El estilo visual debe ser empático con imágenes diversas, acompañado de una voz en off calmante e informativa. Asegura la accesibilidad completa añadiendo subtítulos/captions a través de las funciones de HeyGen para un mayor alcance.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande Módulos de Formación en Reclutamiento.
Desarrolla rápidamente diversos módulos de formación en reclutamiento para educar de manera eficiente a un equipo global más amplio de reclutadores y gerentes de contratación.
Mejora el Compromiso y la Retención de la Formación.
Utiliza vídeo impulsado por IA para cautivar a los aprendices, mejorando significativamente el compromiso y la retención de las mejores prácticas de reclutamiento vitales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de formación en reclutamiento?
HeyGen permite a los Gerentes de Contratación y Reclutadores crear vídeos de formación en reclutamiento atractivos utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Esto agiliza la producción de contenido de formación de alta calidad para diversas mejores prácticas de reclutamiento.
¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para Reclutadores?
HeyGen proporciona IA avanzada para Reclutadores, permitiéndoles transformar guiones en vídeos de formación profesional con diversos avatares de IA y voces en off. Esto simplifica significativamente la creación de contenido de formación en vídeo para temas como estrategias de búsqueda y entrevistas.
¿Puede HeyGen apoyar contenido de formación con marca para Adquisición de Talento?
Absolutamente. HeyGen permite a los equipos de Adquisición de Talento incorporar sus controles de marca, incluidos logotipos y colores, en todos los vídeos de formación. Esto asegura una marca empleadora consistente en todos los cursos de reclutamiento y materiales de incorporación.
¿Cómo facilita HeyGen la creación eficiente de vídeos de reclutamiento y contratación?
HeyGen acelera la producción de vídeos de reclutamiento y contratación a través de plantillas intuitivas y una biblioteca de medios completa. Esto permite a las empresas construir rápidamente una sólida biblioteca de vídeos para la formación continua en reclutamiento y procesos de incorporación de empleados.