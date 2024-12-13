Generador de Marketing de Reclutamiento: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Produce sin esfuerzo impresionantes vídeos de marca empleadora para atraer a los mejores talentos, impulsados por avanzados avatares AI para un marketing de reclutamiento dinámico.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo cálido e inspirador de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y generalistas de RRHH, demostrando el impacto de los vídeos de marca empleadora atractivos. El estilo visual debe incorporar imágenes vibrantes y música de fondo suave, fomentando un ambiente laboral positivo. Utiliza las extensas "plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo profesional que cuente la historia única de tu empresa y atraiga a los mejores talentos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos de marketing de reclutamiento dirigido a equipos de marketing en reclutamiento y gestores de redes sociales, ilustrando cómo aprovechar eficazmente el vídeo para el reclutamiento en redes sociales. La estética debe ser rápida y moderna, con texto en pantalla impactante. Integra sin problemas la función de "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen para optimizar tu contenido para varias plataformas sociales, maximizando el alcance y la participación.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 50 segundos para reclutadores expertos en tecnología y líderes innovadores de RRHH, explorando las capacidades de un generador de vídeo AI en la mejora de estrategias de adquisición de talento. Adopta un estilo visual elegante y futurista con una voz en off profesional y autoritaria. Demuestra cómo la avanzada "generación de voz en off" de HeyGen permite la creación rápida y eficiente de contenido de audio multilingüe o diverso, haciendo que tus mensajes de reclutamiento resuenen a nivel global.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Marketing de Reclutamiento

Crea rápidamente vídeos atractivos de marca empleadora con AI. Transforma texto en contenido de marketing de reclutamiento atractivo, potenciando tus esfuerzos de adquisición de talento.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Reclutamiento
Comienza introduciendo tu guion. Nuestra función de texto a vídeo transforma tu texto en contenido de vídeo de marketing de reclutamiento atractivo, generado al instante.
2
Step 2
Selecciona Avatar AI y Escena
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para presentar tu mensaje. Mejora tus vídeos de marca empleadora seleccionando entre varias plantillas y escenas.
3
Step 3
Personaliza Marca y Medios
Aplica tu identidad de marca única usando nuestros controles de marca. Añade fácilmente logotipos, colores de marca y mejora tu contenido con medios de nuestra biblioteca o tus propias cargas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Genera tu vídeo profesional con subtítulos automáticos y utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para compartir sin problemas en plataformas, optimizando tu reclutamiento en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos Auténticos de Marca Empleadora

Destaca la cultura de la empresa y las experiencias de los empleados con vídeos AI atractivos, fortaleciendo tu marca empleadora para atraer a los candidatos ideales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro marketing de reclutamiento?

El generador de vídeos AI de HeyGen revoluciona tu marketing de reclutamiento permitiéndote crear rápidamente vídeos de marca empleadora atractivos. Esto empodera a tu equipo de adquisición de talento para involucrar a los candidatos de manera más efectiva y mostrar la cultura de tu empresa de forma dinámica.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece capacidades avanzadas de generador de vídeos AI, incluyendo avatares AI realistas y una potente funcionalidad de texto a vídeo. Esto permite la creación fluida de contenido profesional de marketing de reclutamiento sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo, optimizando tu proceso de producción de vídeos.

¿Podemos mantener nuestra identidad de marca con los vídeos producidos por HeyGen?

Sí, HeyGen asegura que tu marca empleadora se mantenga consistente a través de opciones de personalización de marca completas, incluyendo logotipos, colores y fuentes. Puedes utilizar nuestras diversas plantillas de vídeo para crear vídeos de marketing de reclutamiento alineados con tu marca de manera fácil y profesional.

¿Dónde se pueden utilizar los vídeos de marketing de reclutamiento de HeyGen?

Los vídeos de marketing de reclutamiento generados por HeyGen son versátiles e ideales para diversas plataformas de marketing de reclutamiento, incluyendo campañas de reclutamiento en redes sociales, páginas de carrera y correos electrónicos. Apoyan efectivamente tu estrategia general de adquisición de talento a través de múltiples canales.

