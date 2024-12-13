Creador de Vídeos Publicitarios Inmobiliarios para Marketing Rápido de Propiedades

Crea rápidamente impresionantes vídeos de propiedades para marketing en redes sociales usando plantillas y escenas profesionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales de una nueva propiedad, dirigido a agentes inmobiliarios y profesionales del marketing que necesitan contenido rápido y atractivo. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales cautivadores y música de fondo animada, demostrando lo fácil que es para un creador de vídeos publicitarios inmobiliarios elaborar promociones impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 90 segundos explicando las avanzadas características de hogar inteligente de un apartamento moderno, dirigido a inversores o compradores interesados en detalles de la propiedad. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion y Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar una comunicación precisa y clara en un estilo visual orientado al detalle, con una salida de vídeo en HD.
Prompt de Ejemplo 3
Ilustra la versatilidad de tus vídeos inmobiliarios en un clip de marketing de 45 segundos para profesionales del sector que gestionan múltiples listados en línea. Muestra cómo la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen simplifica la adaptación de contenido para varias plataformas, presentando un estilo visual eficiente y fácil de usar que subraya un marketing de vídeo efectivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios Inmobiliarios

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos publicitarios inmobiliarios que cautiven a potenciales compradores y muestren propiedades con un toque profesional, asegurando una salida de alta calidad para todas las plataformas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla Inmobiliaria
Comienza tu proyecto eligiendo entre una variedad de plantillas y escenas de anuncios inmobiliarios diseñadas profesionalmente para exhibiciones de propiedades, proporcionando un inicio rápido a tu creación de vídeo.
2
Step 2
Sube Tu Material de Propiedad
Personaliza tu anuncio subiendo fotos y clips de vídeo de alta calidad de tu propiedad directamente a la biblioteca de medios, asegurando que cada detalle se capture y presente perfectamente.
3
Step 3
Añade Audio y Texto Atractivos
Mejora tu vídeo con generación de voz en off profesional para descripciones de propiedades e integra música de fondo cautivadora, haciendo tu anuncio más inmersivo e informativo para los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Anuncio
Finaliza tu anuncio exportándolo en calidad de vídeo HD, luego redimensiónalo y compártelo fácilmente en varias plataformas de redes sociales para alcanzar una audiencia más amplia y atraer prospectos interesados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito Inmobiliario

Construye confianza y credibilidad creando vídeos de AI convincentes que presenten clientes satisfechos y transacciones inmobiliarias exitosas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos publicitarios inmobiliarios?

HeyGen es una plataforma de vídeo impulsada por AI diseñada para simplificar todo el proceso de creación de un vídeo publicitario inmobiliario. Puedes transformar fácilmente guiones de texto en vídeos atractivos, haciendo accesibles funciones complejas de edición de vídeo para todos.

¿Qué funciones de edición están disponibles para vídeos de propiedades?

HeyGen ofrece una gama de funciones de edición robustas, incluyendo una funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar. Puedes utilizar plantillas predefinidas, subir fotos de tus propiedades y añadir música de fondo junto con transiciones y efectos para crear vídeos de propiedades atractivos.

¿Puedo producir vídeos inmobiliarios de alta calidad con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear contenido de vídeo profesional en HD para todos tus vídeos inmobiliarios. También puedes implementar controles de marca para mantener la consistencia en tus esfuerzos de marketing de vídeo, asegurando un aspecto pulido para redes sociales y otras plataformas.

¿Ofrece HeyGen avatares de AI para mejorar el marketing de vídeos inmobiliarios?

Absolutamente. HeyGen cuenta con avatares de AI y capacidades avanzadas de generación de voz en off, permitiéndote incluir un toque humano sin necesidad de cámaras o actores. Esto mejora tus estrategias de marketing de vídeos inmobiliarios, haciendo tus mensajes más atractivos.

