Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo dinámico de 1 minuto dirigido a empleados actuales y aprendices, enfatizando el poder de los vídeos de formación para mejorar la retención del conocimiento y el desarrollo continuo de habilidades. El vídeo debe emplear gráficos animados y música de fondo animada, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir eficientemente los planes de lecciones en contenido visual atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un tutorial enfocado de 45 segundos para creadores de contenido y formadores, demostrando el proceso de creación de cuestionarios en vídeo con preguntas de cuestionario efectivas. El estilo visual debe ser paso a paso, con visuales de interfaz limpias, mientras una voz en off amigable generada por la capacidad de generación de voz en off de HeyGen explica claramente cada etapa del proceso.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 2 minutos para líderes de equipo y especialistas en L&D, destacando los beneficios significativos de un enfoque de formación en vídeo basado en cuestionarios para aumentar el compromiso y agilizar las evaluaciones de los empleados. El estilo debe ser moderno y demostrar escenarios del mundo real con transiciones limpias, narración profesional y asegurar la accesibilidad a través de subtítulos generados automáticamente.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Vídeos de Formación Basados en Cuestionarios

Transforma tu formación con cuestionarios interactivos en vídeo para aumentar el compromiso, reforzar el aprendizaje y evaluar la retención del conocimiento de manera efectiva.

1
Step 1
Crea el Contenido de tu Vídeo de Formación
Utiliza los avatares de IA de HeyGen para producir fácilmente contenido de vídeo atractivo que forme la base de tu formación interactiva.
2
Step 2
Añade Preguntas de Cuestionario Interactivas
Incorpora preguntas de cuestionario directamente en la línea de tiempo de tu vídeo para transformar la visualización pasiva en una experiencia de aprendizaje activa. Esto permite verificaciones de conocimiento en tiempo real.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca y Configuraciones
Personaliza la experiencia del cuestionario aplicando los controles de marca de tu organización (logotipo, colores) y ajusta varias configuraciones del cuestionario para que coincidan con tus objetivos de aprendizaje específicos.
4
Step 4
Exporta y Rastrea el Progreso del Aprendiz
Una vez completado, exporta tu vídeo de formación basado en cuestionarios y utiliza el Panel de Análisis para monitorear el compromiso, el rendimiento y la comprensión del aprendiz sin esfuerzo.

Simplifica la Educación Especializada

Simplifica temas complejos, como temas médicos o formación en cumplimiento, utilizando vídeos de IA atractivos con cuestionarios integrados para mejorar la comprensión y la certificación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la retención del conocimiento a través de cuestionarios interactivos en vídeo?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos integrando avatares de IA y escenas dinámicas. Esto permite la incorporación fluida de preguntas de cuestionario dentro del contenido del vídeo, aumentando significativamente la retención del conocimiento en tus vídeos de formación para empleados.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear cuestionarios en vídeo de manera eficiente?

HeyGen simplifica la creación de cuestionarios en vídeo con su Constructor de Cursos impulsado por IA, permitiéndote transformar guiones en vídeos de formación atractivos. Puedes añadir fácilmente diversas preguntas de cuestionario y utilizar funciones como texto a vídeo desde guión y generación de voz en off para construir experiencias de aprendizaje completas.

¿Puede HeyGen apoyar la formación certificada y las evaluaciones de empleados?

Absolutamente, HeyGen facilita la formación certificada permitiéndote crear experiencias de aprendizaje basadas en credenciales y rastreables con cuestionarios integrados en vídeo. Esto apoya evaluaciones efectivas de empleados y ayuda a asegurar el cumplimiento en toda tu organización, mejorando también el compromiso.

¿Cómo apoya HeyGen las diversas necesidades de formación remota?

HeyGen mejora la formación remota con su Soporte Multilingüe y la capacidad de generar subtítulos, haciendo que la formación sea accesible para una fuerza laboral global. Las herramientas flexibles de creación de vídeos de la plataforma, incluidos los avatares de IA, aseguran vídeos de formación de alta calidad y consistentes para todos.

