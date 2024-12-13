Sí, HeyGen está diseñado para apoyar el alcance global de "plataformas de aprendizaje" proporcionando capacidades robustas de generación de locuciones y subtítulos automáticos. Esto te permite crear sin esfuerzo vídeos accesibles de "Tutoriales de Deep Learning" y explicaciones de "visión por computadora" en múltiples idiomas, mejorando el compromiso de la audiencia en todo el mundo.