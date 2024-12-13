Generador de Vídeo a partir de Indicaciones Rápido y Fácil para Contenido Potenciado por IA

Transforma tus ideas en vídeos de alta calidad generados por IA al instante. Nuestra función de Texto a vídeo desde guión te permite crear visuales atractivos con facilidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para nuevos usuarios de software, demostrando un flujo de trabajo paso a paso con un "vídeo generado por IA" que presenta visuales brillantes e intuitivos y audio directo y sincronizado; aprovecha la función de Texto a vídeo desde guión de HeyGen para guiar con precisión a los espectadores a través de las funciones esenciales de "herramientas de edición de vídeo".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un dinámico anuncio de actualización de producto de 45 segundos dirigido a usuarios existentes y primeros adoptantes, mostrando nuevas características con "visuales de IA" modernos y atractivos y una voz en off enérgica, generada sin problemas a través de la generación de voz en off de HeyGen, destacando cómo nuestro "generador de vídeo a partir de indicaciones" ahora ofrece capacidades aún más avanzadas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos con consejos técnicos para desarrolladores, ofreciendo una práctica recomendada rápida con visuales nítidos y directos y un tono autoritario; utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida, asegurando que las "indicaciones de texto" resulten en un "archivo MP4 de alta resolución" listo para su implementación inmediata.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Usar un Generador de Vídeo a partir de Indicaciones

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos atractivos con IA, desde simples indicaciones de texto hasta un producto final pulido y de alta calidad.

1
Step 1
Crea Tu Guión
Comienza introduciendo tu texto o guión deseado en el generador. Nuestra avanzada IA procesará tu guión de texto a vídeo, sentando las bases para tu contenido.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu narrativa eligiendo de nuestra extensa biblioteca de medios. Selecciona vídeos e imágenes de stock de alta calidad o incorpora avatares de IA dinámicos para presentar tu mensaje.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Refina el audio de tu vídeo aprovechando nuestra generación de voz en off. Elige entre varias voces y estilos para que coincidan con tu marca, asegurando un audio sincronizado a lo largo de tu creación.
4
Step 4
Exporta Tu Creación
Finaliza tu proyecto exportándolo en la relación de aspecto y calidad deseadas. Descarga tu archivo MP4 de alta resolución, listo para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación de Cursos Escalables

Transforma contenido educativo y planes de lecciones en cursos de vídeo generados por IA atractivos para llegar a una audiencia global.

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeo a partir de indicaciones?

HeyGen es un avanzado generador de vídeo de IA que transforma indicaciones de texto o guiones potenciados por IA en vídeos profesionales con facilidad. Esta innovadora capacidad de texto a vídeo permite a los usuarios crear contenido de vídeo generado por IA de manera eficiente.

¿Puedo personalizar los vídeos generados por IA creados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece herramientas de edición de vídeo completas para personalizar tu contenido. Puedes integrar visuales de IA, seleccionar entre diversos avatares parlantes y ajustar varios elementos para que coincidan con tu marca y mensaje de manera efectiva.

¿Cuáles son las opciones de salida para los vídeos realizados con HeyGen?

HeyGen asegura que tus proyectos se entreguen con calidad profesional y flexibilidad. Los usuarios pueden descargar contenido de vídeo como un archivo MP4 de alta resolución, soportando varios redimensionamientos de relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a diferentes plataformas. Cada vídeo presenta audio y visuales perfectamente sincronizados.

¿HeyGen admite el uso de avatares parlantes y generación de voz de IA?

Sí, HeyGen se destaca en ofrecer una amplia gama de avatares de IA realistas que pueden entregar tu guión de manera natural. Junto con la poderosa tecnología de generación de voz de IA, estas características proporcionan una forma fluida y atractiva de crear presentaciones de vídeo dinámicas.

