Creador de Vídeos Publicitarios Programáticos: Crea Anuncios de Vídeo con IA Rápidamente
Genera sin esfuerzo anuncios de vídeo programáticos personalizados a escala. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion potencia la creación dinámica de anuncios y la segmentación de audiencia.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo explicativo dinámico de 90 segundos dirigido a CTOs y Desarrolladores Líderes, ilustrando los beneficios críticos del renderizado escalable para campañas de publicidad programática. Visualmente, presenta gráficos en movimiento atractivos que demuestran el flujo de datos y procesos de backend sin fisuras, mejorados por un avatar de IA de HeyGen que explica elocuentemente cómo editar dinámicamente activos de vídeo a escala, con música de fondo profesional y enérgica.
Produce un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para Gerentes de Operaciones de Publicidad y Traders Programáticos, detallando estrategias avanzadas para pujas en tiempo real y segmentación de audiencia dentro de un marco de publicidad programática. El vídeo debe emplear visualizaciones de datos nítidas y ejemplos rápidos de creatividades publicitarias efectivas, presentados con una voz en off segura y apoyados por subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que cada matiz técnico sea perfectamente claro para la audiencia.
Desarrolla un vídeo de demostración conciso de 45 segundos para Ingenieros DevOps y Desarrolladores Backend, destacando la facilidad y eficiencia del renderizado del lado del servidor para la generación de vídeos. El estilo visual debe ser minimalista y centrado en la UI/UX intuitiva para entornos de desarrolladores, con un tono de audio calmado y tranquilizador, utilizando la función de plantillas y escenas de HeyGen para crear rápidamente demostraciones de herramientas internas y mostrar flujos de trabajo optimizados para asientos de desarrolladores.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo de IA.
Crea anuncios de vídeo de alto rendimiento rápidamente con IA para campañas programáticas escalables.
Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos.
Produce clips de vídeo atractivos para publicidad en redes sociales, optimizando el alcance y la interacción.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos publicitarios programáticos?
HeyGen funciona como un Generador de Vídeos con IA avanzado, permitiendo la creación de creatividades publicitarias dinámicas esenciales para la publicidad programática. Nuestra plataforma está diseñada para ayudar a las empresas a construir aplicaciones que generen contenido de vídeo personalizado a escala, optimizando tus campañas.
¿Pueden los desarrolladores integrar la generación de vídeos con IA de HeyGen en aplicaciones personalizadas?
Absolutamente, HeyGen ofrece capacidades robustas de API para que los desarrolladores integren sin problemas la generación de vídeos con IA en sus aplicaciones de edición de vídeo personalizadas. Esto permite el renderizado del lado del servidor y la construcción de soluciones escalables adaptadas a necesidades específicas, compatibles con stacks tecnológicos modernos como React o TypeScript.
¿Cuáles son las ventajas técnicas de usar HeyGen para la producción de vídeos a gran escala?
HeyGen proporciona ventajas técnicas significativas para la producción de vídeos a gran escala a través de su renderizado escalable y optimización impulsada por IA. Esto asegura la generación eficiente de numerosas creatividades publicitarias y contenido de vídeo dinámico, maximizando la producción sin intervención manual extensa.
¿Qué tipo de contenido de vídeo personalizado puede generar HeyGen para campañas?
HeyGen potencia la creación de contenido de vídeo altamente personalizado, incluyendo vídeos MP4 reales con Avatares de IA realistas y Actores de IA. Esta capacidad es ideal para diversas creatividades publicitarias y estrategias de segmentación de audiencia precisa a través de varias campañas de vídeo.