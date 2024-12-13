Creador de Vídeos Publicitarios Programáticos: Crea Anuncios de Vídeo con IA Rápidamente

Genera sin esfuerzo anuncios de vídeo programáticos personalizados a escala. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion potencia la creación dinámica de anuncios y la segmentación de audiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo dinámico de 90 segundos dirigido a CTOs y Desarrolladores Líderes, ilustrando los beneficios críticos del renderizado escalable para campañas de publicidad programática. Visualmente, presenta gráficos en movimiento atractivos que demuestran el flujo de datos y procesos de backend sin fisuras, mejorados por un avatar de IA de HeyGen que explica elocuentemente cómo editar dinámicamente activos de vídeo a escala, con música de fondo profesional y enérgica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para Gerentes de Operaciones de Publicidad y Traders Programáticos, detallando estrategias avanzadas para pujas en tiempo real y segmentación de audiencia dentro de un marco de publicidad programática. El vídeo debe emplear visualizaciones de datos nítidas y ejemplos rápidos de creatividades publicitarias efectivas, presentados con una voz en off segura y apoyados por subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que cada matiz técnico sea perfectamente claro para la audiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de demostración conciso de 45 segundos para Ingenieros DevOps y Desarrolladores Backend, destacando la facilidad y eficiencia del renderizado del lado del servidor para la generación de vídeos. El estilo visual debe ser minimalista y centrado en la UI/UX intuitiva para entornos de desarrolladores, con un tono de audio calmado y tranquilizador, utilizando la función de plantillas y escenas de HeyGen para crear rápidamente demostraciones de herramientas internas y mostrar flujos de trabajo optimizados para asientos de desarrolladores.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios Programáticos

Crea y personaliza rápidamente anuncios de vídeo dinámicos para publicidad programática, mejorando la efectividad de la campaña con renderizado escalable.

1
Step 1
Crear Contenido de Vídeo
Comienza generando tu creatividad publicitaria usando texto a vídeo desde guion, aprovechando eficientemente el Generador de Vídeos con IA para transformar tu narrativa en contenido atractivo.
2
Step 2
Personalizar Narrativas de Anuncios
Refina tu mensaje a través de funciones avanzadas del editor de vídeo, incorporando elementos como controles de marca para alinearse con los objetivos de tu campaña.
3
Step 3
Integrar Elementos Dinámicos
Implementa componentes personalizados como avatares de IA, optimizados para renderizado escalable del lado del servidor para abordar diversas necesidades de segmentación de audiencia.
4
Step 4
Generar Activos Programáticos
Produce anuncios de vídeo MP4 finales con el redimensionamiento de aspecto adecuado, listos para su implementación en varias plataformas de publicidad programática.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes con vídeos de IA atractivos

Desarrolla anuncios de vídeo de éxito de clientes convincentes, mejorando la confianza y la conversión para audiencias dirigidas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos publicitarios programáticos?

HeyGen funciona como un Generador de Vídeos con IA avanzado, permitiendo la creación de creatividades publicitarias dinámicas esenciales para la publicidad programática. Nuestra plataforma está diseñada para ayudar a las empresas a construir aplicaciones que generen contenido de vídeo personalizado a escala, optimizando tus campañas.

¿Pueden los desarrolladores integrar la generación de vídeos con IA de HeyGen en aplicaciones personalizadas?

Absolutamente, HeyGen ofrece capacidades robustas de API para que los desarrolladores integren sin problemas la generación de vídeos con IA en sus aplicaciones de edición de vídeo personalizadas. Esto permite el renderizado del lado del servidor y la construcción de soluciones escalables adaptadas a necesidades específicas, compatibles con stacks tecnológicos modernos como React o TypeScript.

¿Cuáles son las ventajas técnicas de usar HeyGen para la producción de vídeos a gran escala?

HeyGen proporciona ventajas técnicas significativas para la producción de vídeos a gran escala a través de su renderizado escalable y optimización impulsada por IA. Esto asegura la generación eficiente de numerosas creatividades publicitarias y contenido de vídeo dinámico, maximizando la producción sin intervención manual extensa.

¿Qué tipo de contenido de vídeo personalizado puede generar HeyGen para campañas?

HeyGen potencia la creación de contenido de vídeo altamente personalizado, incluyendo vídeos MP4 reales con Avatares de IA realistas y Actores de IA. Esta capacidad es ideal para diversas creatividades publicitarias y estrategias de segmentación de audiencia precisa a través de varias campañas de vídeo.

