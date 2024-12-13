Crea un Vídeo Tutorial de Recorrido de Producto Atractivo

Impulsa la adopción de usuarios y simplifica características complejas con vídeos dinámicos, utilizando las potentes capacidades de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un "vídeo de demostración de producto" de 90 segundos para usuarios experimentados, mostrando específicamente nuestra nueva función de automatización de flujos de trabajo. El estilo visual debe ser altamente detallado, con grabaciones de pantalla dinámicas y anotaciones precisas para resaltar las funcionalidades clave. Asegúrate de que los subtítulos/captions se generen automáticamente para accesibilidad, proporcionando una explicación clara y concisa para optimizar su flujo de trabajo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "vídeo explicativo de producto" de 2 minutos dirigido a líderes de equipo y gestores de proyectos, ilustrando cómo nuestra herramienta de análisis impulsada por IA simplifica los informes complejos. El vídeo debe emplear un estilo visual profesional y limpio con superposiciones tipo infografía y una pista de fondo animada, utilizando plantillas y escenas para ensamblar rápidamente guías visuales atractivas paso a paso que enfatizan las ganancias de eficiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un "vídeo tutorial de recorrido de producto" de 45 segundos dirigido a desarrolladores y administradores técnicos, detallando el proceso de integración de nuestra API. El estilo visual y de audio debe ser nítido y minimalista, incorporando fragmentos de código y una generación de voz en off autoritaria para transmitir instrucciones precisas para una integración sin problemas. Este vídeo simplificará una configuración tradicionalmente compleja.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos Tutoriales de Recorrido de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos tutoriales de recorrido de producto profesionales que eduquen a los usuarios y mejoren la incorporación, mostrando el valor de tu producto con claridad.

1
Step 1
Graba la Interacción con tu Producto
Captura tu producto en acción con las herramientas de **grabación de pantalla** integradas de HeyGen. Esto asegura visuales claros para tu vídeo tutorial de recorrido de producto, destacando características clave y flujos de trabajo directamente desde tu interfaz.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla y Añade Escenas
Inicia tu proceso de creación seleccionando entre una variedad de **plantillas predefinidas**. Organiza fácilmente tus clips grabados e integra medios adicionales para crear escenas de vídeo atractivas.
3
Step 3
Genera Voz en Off con IA
Mejora tu recorrido con **voces en off** de sonido natural generadas por IA. Esto guía a tu audiencia de manera efectiva y añade un toque profesional a tu vídeo de demostración de producto.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Tutorial
Finaliza tu vídeo eligiendo la relación de aspecto óptima y **expórtalo** en alta definición. Distribuye tu vídeo tutorial de recorrido de producto profesional en todas tus plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Características de Producto Complejas

.

Desglosa fácilmente funcionalidades de producto intrincadas en tutoriales de vídeo comprensibles y atractivos para mejorar la comprensión del usuario.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos tutoriales de recorrido de producto profesionales?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para optimizar tu flujo de trabajo de producción de vídeos. Puedes generar fácilmente vídeos tutoriales de recorrido de producto a partir de guiones, utilizando avatares de IA y plantillas predefinidas, reduciendo significativamente la necesidad de habilidades tradicionales de edición y permitiendo la creación eficiente de vídeos tutoriales de software de alta calidad.

¿Puede HeyGen mejorar el compromiso del usuario en los vídeos de demostración de producto?

Absolutamente. HeyGen mejora la experiencia del usuario permitiéndote incorporar avatares virtuales de IA y texto dinámico, haciendo que tu vídeo de demostración de producto sea más interactivo y atractivo. La plataforma también ofrece generación robusta de voz en off y subtítulos automáticos para asegurar una comunicación clara y accesible para tu audiencia.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en los vídeos explicativos de producto?

HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus vídeos explicativos de producto. Con plantillas y escenas personalizables, puedes asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, creando una experiencia visual coherente.

¿Cuáles son las ventajas de usar HeyGen para crear guías de incorporación de usuarios y paso a paso?

HeyGen te permite crear rápidamente guías de incorporación de usuarios y paso a paso atractivas, simplificando procesos complicados. Sus capacidades de texto a vídeo, combinadas con subtítulos automáticos, ofrecen contenido claro, educativo y atractivo, lo que lleva a una mejor adopción de usuarios y retención de clientes.

