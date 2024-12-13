Creador de Vídeos de Producto Online para Crear Vídeos Atractivos Rápidamente

Crea impresionantes vídeos demo de producto y anuncios de vídeo sin esfuerzo con nuestra avanzada función de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo demo de producto informativo de 45 segundos, dirigido a clientes potenciales y entusiastas de la tecnología, explicando cómo usar una característica única de una nueva aplicación de software. El vídeo debe tener una estética visual limpia y moderna con grabaciones de pantalla claras y punteros animados, acompañado de una voz en off calmada y profesional. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para asegurar explicaciones cristalinas, haciendo que sea sencillo para cualquiera entender las funcionalidades complejas de tu producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de vídeo dinámico de 15 segundos para un nuevo accesorio de moda, dirigido específicamente a usuarios de redes sociales y compradores impulsivos con un estilo visual vibrante y rápido, con cortes rápidos y música de moda. Un avatar de IA enérgico debe entregar un eslogan pegajoso y resaltar el atractivo del producto. Este anuncio corto y atractivo puede ser producido rápidamente usando los avatares de IA de HeyGen para captar la atención y generar interés inmediato en tu producto como Generador de Vídeos de Producto de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo de producto integral de 60 segundos para una solución SaaS B2B, adaptado para tomadores de decisiones empresariales y profesionales que buscan soluciones eficientes. El estilo visual debe ser sofisticado y profesional, empleando gráficos animados e iconografía clara, acompañado de una voz en off autoritaria pero accesible. Al utilizar las plantillas y escenas de HeyGen, puedes estructurar eficientemente tu narrativa para comunicar claramente la propuesta de valor de tu servicio complejo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Producto Online

Crea rápidamente vídeos de producto atractivos con nuestra plataforma online intuitiva, perfecta para demos, anuncios y campañas en redes sociales.

1
Step 1
Crea tu Guion
Genera tu contenido de vídeo aprovechando nuestros guiones auto-generados por IA, o pega el tuyo propio. Nuestra plataforma luego utiliza Texto a vídeo desde guion para construir tus escenas iniciales.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales y escenas para proporcionar una estructura visual convincente para la historia de tu producto.
3
Step 3
Añade una Voz Atractiva
Eleva tu vídeo con una narración clara y profesional. Utiliza nuestra función de generación de voz en off para añadir un audio atractivo que resalte las mejores características de tu producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de producto y utiliza nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas, asegurando que se vea genial en todas partes, desde redes sociales hasta tu sitio web.

Casos de Uso

Mostrar Historias de Éxito de Productos

Desarrolla testimonios de clientes impactantes y vídeos explicativos de productos que destaquen el valor real y generen confianza con los compradores potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de producto?

HeyGen es un Generador de Vídeos de Producto de IA que te permite crear vídeos de producto de manera eficiente. Nuestra plataforma utiliza IA avanzada para agilizar el proceso de producción desde el concepto hasta la finalización.

¿Puedo personalizar mis vídeos de producto con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para asegurar que tus vídeos demo de producto se alineen perfectamente con tu marca. Utiliza nuestras diversas plantillas de vídeo, editor de arrastrar y soltar, y controles de marca para crear contenido único y atractivo.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para vídeos de producto atractivos?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas de IA que incluye generación de voz en off y guiones auto-generados por IA para mejorar tus vídeos explicativos de producto. Estas características permiten la creación de narrativas profesionales y convincentes sin grabación manual.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a producir anuncios de vídeo para redes sociales?

HeyGen es un creador de vídeos de producto online ideal para generar anuncios de vídeo de alta calidad optimizados para plataformas de redes sociales. Con opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación rápida, puedes crear contenido de vídeo de manera eficiente para varias campañas.

