Descubre ejemplos inspiradores de vídeos de producto

Descubre vídeos de producto cautivadores que elevan tu marketing con la función de texto a vídeo de HeyGen. Convierte fácilmente guiones en imágenes atractivas que aumentan el reconocimiento de tu marca.

Paso 1
Introduce Tu Prompt
Paso 2
Haz Clic En El Botón Generar
Paso 3
Mira Cómo Tu Vídeo Cobra Vida
Las empresas líderes del mundo confían en HeyGen
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Cómo usar el creador de vídeos de HeyGen

Crear tu vídeo con nuestro creador de vídeos con IA es rápido, intuitivo y flexible. Así es como pasas de la idea al vídeo final:

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu agente de vídeo con IA trabajando.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un vídeo completo.

Creación de vídeo nativa por indicaciones

Creación de vídeo nativa por indicaciones

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un vídeo completo. Tú describes la idea y Agent devuelve un recurso totalmente construido y listo para publicar. No hace falta escribir guiones, gestionar recursos ni montar el contenido manualmente.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Generación de vídeo de extremo a extremo

El agente se encarga de todo el proceso de creación de vídeo. Redacta un guion claro y convincente a partir de tu idea, selecciona imágenes que encajan con el tono y el mensaje, añade una locución natural y sensible a las emociones, aplica ediciones y transiciones para lograr un ritmo pulido y, por último, ajusta subtítulos, tiempos y ritmo para maximizar la claridad y el rendimiento.

Diseñado con estructura e intención

Diseñado con estructura e intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de cronogramas y del montaje manual, Agent construye los vídeos desde cero. Cada resultado se diseña intencionadamente para ajustarse a tu objetivo: desde el mensaje y el ritmo hasta la secuencia de escenas y la adecuación al público. El resultado es un vídeo coherente y orientado a un propósito.

Cómo funciona

Cómo funcionan los ejemplos de vídeos de productos

Aprende a crear ejemplos de vídeos de producto atractivos con una guía paso a paso que aprovecha las innovadoras funciones de HeyGen.

Paso 1

Crea un guion atractivo

Empieza creando un guion conciso y cautivador que destaque las características clave de tu producto. Céntrate en la sencillez y la claridad para asegurarte de que tu audiencia entienda el valor que ofreces. Utiliza las capacidades de texto a vídeo de HeyGen para agilizar este proceso.

Paso 2

Selecciona avatares de IA y locuciones

Elige entre la amplia selección de avatares de IA y locuciones de HeyGen para darle un toque profesional a tu vídeo de producto. Esta función te permite presentar tu producto de forma atractiva y cercana, mejorando la conexión con los espectadores.

Paso 3

Añade escenas visualmente atractivas

Mejora tu vídeo de producto con la amplia variedad de plantillas y escenas de HeyGen. Esto te ayuda a representar visualmente las ventajas y aplicaciones reales de tu producto, haciendo que el contenido sea más atractivo y fácil de asimilar para los espectadores.

Paso 4

Exportar con controles de marca

Por último, adapta tu vídeo para que encaje con tu marca utilizando los controles de branding de HeyGen. Ajusta los logotipos, los colores y otros elementos, y después exporta tu vídeo en el formato de aspecto deseado, garantizando un resultado final pulido que esté alineado con la identidad de tu marca.

Reseñas

Opiniones sobre HeyGen: lo que dicen los usuarios reales

HeyGen tiene más de 900 reseñas y una valoración de 4,8 en G2. A la gente le encanta lo fácil que es crear vídeos a partir de texto, traducir con IA y utilizar avatares realistas.

G2-White-Orange-Icon

Valorado con 4,8 / 5 · Más de 900 reseñas

G2-Teal-Orange-Icon

Creación de vídeos multilingües sin esfuerzo, estés donde estés

Me encanta usar HeyGen porque me permite crear comunicaciones claras y atractivas en varios idiomas y adaptar los mensajes a mi comunidad. Lo mejor es que puedo hacer vídeos de gran calidad mientras estoy en movimiento, sin tener que grabarme físicamente cada vez.

- Jacob B.

G2-Teal-Orange-Icon

Una herramienta revolucionaria para crear vídeos rápidos y consistentes

Muy recomendable para cualquiera que busque rapidez, calidad y una creación de vídeo flexible en un mundo donde el contenido es el rey.

- Corneliu C.

G2-Teal-Orange-Icon

Excepcionalmente fácil de usar, transforma la creación de contenido

HeyGen ha transformado por completo la forma en que funciona mi empresa. Lo más importante es que me permite crear los anuncios y el contenido para redes sociales necesarios para promocionar nuestros productos y servicios.

- Brent M.

G2-Teal-Orange-Icon

Por fin, una plataforma de vídeo con IA que se siente humana

Los avatares, los tonos de voz y las herramientas de ritmo están a años luz de otras plataformas. El nuevo flujo de trabajo de Video Agent es un antes y un después: escucha, se adapta y realiza revisiones rápidamente.

- Magnus J.

G2-Teal-Orange-Icon

Sorprendentemente fácil y perfecto para vídeos rápidos con aspecto profesional

Heygen es realmente fácil de usar. El agente de IA explica claramente cómo se verá cada clip de vídeo y ofrece opciones para ajustar los detalles. Es una aplicación realmente útil, y lo mejor son las largas duraciones de los vídeos, que son perfectas para YouTube.

- Christine B.

Casos de uso

Crea vídeos de producto atractivos con HeyGen

Aprovecha la IA de HeyGen para crear demostraciones de producto cautivadoras y potenciar tu vídeo marketing y el reconocimiento de marca sin esfuerzo.

Icono 1

Genera clips atractivos para redes sociales

Quickly produce engaging social media clips to captivate your audience and drive product interest.

Icono 2

Creación de anuncios de alto rendimiento con vídeo con IA

Create compelling ads swiftly using AI to enhance product visibility and attract potential customers.

Icono 3

Presenta historias de éxito de clientes

Highlight customer testimonials through impactful videos that build trust and convert prospects into loyal customers.

¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas

¿Cómo mejora HeyGen las estrategias de marketing en vídeo?

HeyGen ofrece una completa gama de herramientas impulsadas por IA, incluidos avatares de IA y generación de locuciones, para crear vídeos de producto atractivos que capten la atención de la audiencia y aumenten el reconocimiento de marca. Con controles de branding y cambio de relación de aspecto, tus vídeos pueden adaptarse perfectamente a cualquier plataforma.

¿Qué características técnicas hacen que HeyGen sea adecuado para crear vídeos de SaaS?

HeyGen destaca en la producción de vídeos para SaaS gracias a funciones como la conversión de texto a vídeo a partir de un guion, los subtítulos y una amplia biblioteca de recursos multimedia. Estas herramientas garantizan que tus vídeos de demostración de producto no solo sean informativos, sino también visualmente atractivos, ofreciendo claridad técnica con total facilidad.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de producto con una narrativa atractiva?

Sí, el uso de plantillas, escenas y generación de voz en off de HeyGen te permite incorporar elementos narrativos en los vídeos de producto. Estas funciones ayudan a crear una historia que aumenta la participación del espectador y la conexión emocional, haciendo que tu producto destaque.

¿De qué maneras HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos al ofrecer herramientas intuitivas como la conversión de guion a vídeo y una biblioteca de plantillas personalizables. Estas funciones garantizan un enfoque estructurado y paso a paso, lo que permite que incluso quienes tienen presupuestos ajustados puedan crear vídeos de producto profesionales sin esfuerzo.

Transform a single prompt into a complete video with Video Agent

