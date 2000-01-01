Paso 1 Crea un guion atractivo Empieza creando un guion conciso y cautivador que destaque las características clave de tu producto. Céntrate en la sencillez y la claridad para asegurarte de que tu audiencia entienda el valor que ofreces. Utiliza las capacidades de texto a vídeo de HeyGen para agilizar este proceso.

Paso 2 Selecciona avatares de IA y locuciones Elige entre la amplia selección de avatares de IA y locuciones de HeyGen para darle un toque profesional a tu vídeo de producto. Esta función te permite presentar tu producto de forma atractiva y cercana, mejorando la conexión con los espectadores.

Paso 3 Añade escenas visualmente atractivas Mejora tu vídeo de producto con la amplia variedad de plantillas y escenas de HeyGen. Esto te ayuda a representar visualmente las ventajas y aplicaciones reales de tu producto, haciendo que el contenido sea más atractivo y fácil de asimilar para los espectadores.