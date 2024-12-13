Generador de Vídeos de Formación en Marketing de Productos: Crea Contenido Atractivo

Revoluciona la incorporación de empleados con nuestra plataforma de vídeos con IA. Crea vídeos de formación en marketing de productos atractivos y personalizados utilizando avatares de IA realistas.

503/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Cómo pueden los equipos de marketing explorar la tecnología de vanguardia de generadores de vídeo con IA? Genera un vídeo explicativo moderno y limpio de 45 segundos, con un estilo visual innovador y una voz amigable de IA, dirigido a estos equipos. Este vídeo demostrará vívidamente el poder de los avatares de IA de HeyGen y su capacidad de convertir texto en vídeo a partir de un guion, dando vida a conceptos complejos sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo conciso e instructivo de 30 segundos, utilizando animaciones de texto dinámicas y audio nítido, para empresas que buscan un generador de vídeos de formación interna rápida para nuevas funciones de software. Este vídeo debe enfatizar la capacidad de HeyGen para generar automáticamente subtítulos precisos para una mayor accesibilidad, mostrando cómo su rica biblioteca de medios/soporte de stock enriquece el contenido sin necesidad de recursos externos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo demostrativo inspirador y basado en historias de 90 segundos, completo con transiciones suaves y un narrador seguro, diseñado para pequeñas empresas que lanzan nuevos productos y necesitan un creador de vídeos de productos confiable. Ilustra la funcionalidad de convertir texto en vídeo a partir de un guion de HeyGen, que simplifica la creación de explicativos de productos profesionales, demostrando además cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones aseguran una presentación perfecta en todas las plataformas deseadas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un generador de vídeos de formación en marketing de productos

Transforma fácilmente tu conocimiento del producto en vídeos de formación atractivos, asegurando que tu equipo esté siempre informado y listo para promocionar eficazmente.

1
Step 1
Pega tu Guion
Introduce tu contenido de formación en marketing de productos directamente en la plataforma. Nuestra herramienta de creación de texto a vídeo lo preparará automáticamente para un presentador de IA.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para ser la cara de tu formación. Estos avatares de IA animarán y narrarán tu guion, dando vida a tu contenido.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Integra el logotipo, colores y fuentes de tu empresa utilizando nuestros controles de marca. Esto asegura que tu vídeo de formación se alinee perfectamente con la identidad y estilo de tu marca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Una vez personalizado, genera y descarga tu vídeo de formación de alta calidad. La plataforma admite exportaciones en varios formatos de relación de aspecto, listas para cualquier plataforma o caso de uso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Integra Historias de Éxito de Clientes en la Formación

.

Produce vídeos de IA convincentes de éxito de clientes para ilustrar efectivamente los beneficios e impacto del producto dentro de tu formación en marketing de productos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación y marketing de productos de alta calidad?

HeyGen permite a los usuarios generar fácilmente vídeos profesionales de marketing de productos y formación utilizando su avanzado generador de vídeos con IA. Nuestra herramienta de creación de texto a vídeo, junto con plantillas personalizables y avatares de IA realistas, simplifica todo el proceso de producción desde el guion hasta el vídeo final.

¿Puedo personalizar los vídeos generados por IA de HeyGen para alinearlos con la identidad de mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote incorporar controles de marca, logotipos y esquemas de color específicos. También puedes utilizar nuestra diversa biblioteca de medios y plantillas para crear vídeos de productos que reflejen perfectamente el estilo y mensaje únicos de tu marca.

¿Qué posibilidades creativas ofrece HeyGen con sus avatares de IA y la función de texto a vídeo?

HeyGen desbloquea vastas posibilidades creativas a través de sus avatares de IA realistas y su poderosa herramienta de creación de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen generará vídeos dinámicos con voces en off naturales, convirtiéndolo en un generador de vídeos de formación ideal para contenido atractivo.

¿Cómo se puede utilizar HeyGen para producir vídeos explicativos de productos atractivos?

HeyGen sobresale en la producción de vídeos explicativos de productos atractivos combinando un diseño intuitivo con potentes capacidades de IA. Aprovecha nuestra amplia selección de plantillas, avatares de IA realistas y funciones fáciles de texto a vídeo para mostrar claramente tu producto y comunicar efectivamente su valor a tu audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo