Crea un Vídeo de Anuncio de Lanzamiento de Producto Ganador
Lanza tu producto con vídeos publicitarios impresionantes que capturen la atención y aumenten las ventas. Simplifica la producción y mejora la narrativa utilizando la función de texto a video de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a jóvenes profesionales, aprovechando gráficos en movimiento vibrantes y una banda sonora enérgica para lograr viralidad en redes sociales, llevado a la vida por un carismático avatar de IA de HeyGen.
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos que utilice una narrativa convincente para desmitificar un complejo producto B2B para clientes ejecutivos, con un estilo visual sofisticado y una locución profesional generada sin esfuerzo a través de HeyGen.
Produce un vídeo de producto visualmente rico de 30 segundos dirigido a consumidores en general, destacando características clave con diverso material de archivo de la biblioteca de medios de HeyGen y asegurando accesibilidad con subtítulos integrados, acompañado de una banda sonora contemporánea y optimista.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Lanzamiento de Producto de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente vídeos de anuncio de lanzamiento de producto impactantes diseñados para captar la atención y aumentar las conversiones.
Produce Promociones Atractivas para Redes Sociales.
Crea vídeos dinámicos y atractivos para redes sociales al instante para amplificar el lanzamiento de tu producto en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mis vídeos de lanzamiento de producto?
HeyGen te permite crear "vídeos de lanzamiento de producto" atractivos con "animación" dinámica y "narrativa" envolvente. Aprovecha nuestros avatares de IA y diversos plantillas para dar vida a tu visión creativa directamente desde un guion.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos promocionales profesionales de manera eficiente?
Sí, HeyGen agiliza la producción de "vídeos promocionales" de alta calidad ofreciendo plantillas extensas, personalización de marca y una biblioteca de medios integrada. Esto reduce significativamente la necesidad de servicios tradicionales de "productoras de video".
¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para vídeos de producto?
HeyGen proporciona controles de branding robustos para asegurar que tu "vídeo de producto" se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color. También puedes añadir fácilmente elementos de "llamada a la acción" y subtítulos profesionales para un "video marketing" efectivo.
¿HeyGen soporta varios formatos para la distribución de vídeos en redes sociales?
Absolutamente, HeyGen te permite optimizar tus vídeos para diversas plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y opciones de exportación flexibles, perfectas para campañas de "redes sociales". Añade subtítulos generados automáticamente para maximizar el compromiso y el alcance de tus esfuerzos de "video marketing".