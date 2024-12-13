Crea un Vídeo de Anuncio de Lanzamiento de Producto Ganador

Lanza tu producto con vídeos publicitarios impresionantes que capturen la atención y aumenten las ventas. Simplifica la producción y mejora la narrativa utilizando la función de texto a video de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a jóvenes profesionales, aprovechando gráficos en movimiento vibrantes y una banda sonora enérgica para lograr viralidad en redes sociales, llevado a la vida por un carismático avatar de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos que utilice una narrativa convincente para desmitificar un complejo producto B2B para clientes ejecutivos, con un estilo visual sofisticado y una locución profesional generada sin esfuerzo a través de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de producto visualmente rico de 30 segundos dirigido a consumidores en general, destacando características clave con diverso material de archivo de la biblioteca de medios de HeyGen y asegurando accesibilidad con subtítulos integrados, acompañado de una banda sonora contemporánea y optimista.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Vídeo de Anuncio de Lanzamiento de Producto

Desata el potencial de tu producto con vídeos de lanzamiento cautivadores. Crea anuncios profesionales y llamativos sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo un guion convincente que cuente la historia de tu producto. Utiliza la función de texto a video de HeyGen para transformar instantáneamente tus palabras en visuales atractivos, sentando las bases para tu escritura de guiones.
2
Step 2
Elige Elementos Visuales
Selecciona de una rica biblioteca de Plantillas y escenas para representar visualmente tu producto. Mejora tu anuncio con animación dinámica y gráficos para resaltar características y beneficios clave, asegurando un aspecto pulido.
3
Step 3
Aplica Branding y Refinamientos
Personaliza tu vídeo con la identidad única de tu marca. Usa los controles de Branding para añadir tu logotipo, colores personalizados e integrar llamadas a la acción esenciales, asegurando consistencia de marca y edición efectiva.
4
Step 4
Exporta para Impacto
Finaliza tu anuncio de lanzamiento de producto utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas. Prepara tu vídeo para una exitosa campaña de video marketing en todos tus canales elegidos.

Casos de Uso

Construye Confianza con Vídeos de Testimonios de IA

Desarrolla vídeos de testimonios impulsados por IA para construir confianza y credibilidad tempranas para tu nuevo producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mis vídeos de lanzamiento de producto?

HeyGen te permite crear "vídeos de lanzamiento de producto" atractivos con "animación" dinámica y "narrativa" envolvente. Aprovecha nuestros avatares de IA y diversos plantillas para dar vida a tu visión creativa directamente desde un guion.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos promocionales profesionales de manera eficiente?

Sí, HeyGen agiliza la producción de "vídeos promocionales" de alta calidad ofreciendo plantillas extensas, personalización de marca y una biblioteca de medios integrada. Esto reduce significativamente la necesidad de servicios tradicionales de "productoras de video".

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para vídeos de producto?

HeyGen proporciona controles de branding robustos para asegurar que tu "vídeo de producto" se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color. También puedes añadir fácilmente elementos de "llamada a la acción" y subtítulos profesionales para un "video marketing" efectivo.

¿HeyGen soporta varios formatos para la distribución de vídeos en redes sociales?

Absolutamente, HeyGen te permite optimizar tus vídeos para diversas plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y opciones de exportación flexibles, perfectas para campañas de "redes sociales". Añade subtítulos generados automáticamente para maximizar el compromiso y el alcance de tus esfuerzos de "video marketing".

