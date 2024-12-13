La IA de HeyGen mejora significativamente los vídeos de demostración de productos al integrar características como voces de IA realistas y subtítulos animados dinámicos. También ofrece sugerencias de B-roll impulsadas por IA y edición de transcripciones con IA, asegurando que tu contenido sea pulido y profesional, capturando la atención del espectador sin esfuerzo.