Generador de Vídeos de Formación sobre Descubrimiento de Productos para Equipos de L&D

Transforma texto en vídeos de formación atractivos con avatares de AI para mejorar la incorporación y el habilitamiento de ventas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de formación convincente de 60 segundos diseñado para equipos de ventas y nuevos empleados, demostrando escenarios de juego de roles efectivos para la formación en ventas. El estilo de audio debe ser claro y profesional, con un tono conversacional, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para producir fácilmente diálogos atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para nuevos usuarios y creadores de contenido, ilustrando cómo transformar texto en vídeos atractivos con facilidad. Este tutorial acogedor debe presentar visuales de interfaz de usuario limpias y locuciones de AI amigables, destacando la simplicidad de la generación de locuciones de HeyGen y las plantillas y escenas personalizables.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo perspicaz de 45 segundos dirigido a profesionales de Aprendizaje y Desarrollo, revelando cómo los equipos de L&D pueden crear rápidamente vídeos de formación impactantes. El estilo visual y de audio debe ser informativo y pulido, enfatizando la eficiencia y presentando los avatares de AI de HeyGen y diversas plantillas y escenas para un desarrollo de contenido rápido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación sobre Descubrimiento de Productos

Aprende a crear rápidamente vídeos de formación sobre descubrimiento de productos que involucren a tu equipo y mejoren la comprensión utilizando herramientas impulsadas por AI.

Step 1
Crea tu guion y selecciona una plantilla
Comienza redactando los puntos clave para tu formación sobre descubrimiento de productos. Luego, selecciona fácilmente una plantilla profesional para agilizar la creación de tu vídeo, asegurando un aspecto pulido.
Step 2
Elige un Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI realista para ser el presentador de tu formación. Este avatar de AI transmitirá tu mensaje con expresiones y movimientos naturales.
Step 3
Pega tu guion para locuciones de AI
Simplemente pega tu guion de formación en la plataforma. Nuestra avanzada AI generará automáticamente locuciones atractivas que se ajusten perfectamente a tu contenido.
Step 4
Exporta tu vídeo de formación terminado
Una vez que estés satisfecho con tu contenido de descubrimiento de productos, exporta tu vídeo de formación de alta calidad en el formato de aspecto deseado, listo para su distribución a tu equipo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrollar Demostraciones de Productos Atractivas

Desarrolla vídeos de demostración de productos atractivos y recorridos para resaltar características y beneficios clave durante el descubrimiento de productos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos atractivos a partir de texto?

El generador de vídeos de AI de HeyGen transforma tu "texto en vídeos atractivos" utilizando "Avatares de AI" y "plantillas" personalizables. Esto permite la producción rápida de "demostraciones de productos" y "vídeos de formación" sin edición compleja.

¿Cuáles son los beneficios de usar los Avatares de AI de HeyGen?

Los "Avatares de AI" de HeyGen dan vida a tu contenido con expresiones realistas y "locuciones de AI", perfectos para un "habilitamiento de ventas" impactante, una "incorporación" efectiva y contenido dinámico para "equipos de L&D". Facilitan la creación de comunicación profesional en vídeo.

¿Es HeyGen ideal para la creación rápida de vídeos de formación en ventas?

Absolutamente, el "generador de vídeos de AI" de HeyGen permite a los "equipos de L&D" producir rápidamente contenido atractivo de "formación en ventas" y "escenarios de juego de roles". Sus "plantillas" y "Avatares de AI" reducen significativamente el tiempo de producción manteniendo la calidad.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos con elementos de marca?

Sí, HeyGen ofrece amplios "controles de marca" para personalizar tus vídeos con logotipos y colores personalizados, asegurando la consistencia de la marca. También puedes añadir subtítulos dinámicos con el "Generador de Subtítulos de AI" e integrar medios de la biblioteca incorporada para "demostraciones de productos" pulidas.

