Herramienta de Vídeo para Demostraciones de Productos: Crea Demos Atractivas Fácilmente

Produce demostraciones de productos de alta calidad que convierten. Nuestra herramienta combina edición avanzada con Plantillas y escenas dinámicas para resultados profesionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para profesionales de ventas B2B y líderes de marketing, produce un vídeo dinámico de 90 segundos que muestre cómo crear demostraciones de productos interactivas de manera rápida y efectiva utilizando plantillas de vídeo. El estilo visual será atractivo, con cortes rápidos entre diferentes opciones de plantillas y ejemplos de elementos interactivos, con una pista de audio profesional y animada. Emplea Texto-a-vídeo desde el guion para transmitir eficientemente la propuesta de valor y las características clave de la plataforma, aprovechando varias Plantillas y escenas para resaltar la versatilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo conciso de 45 segundos para especialistas en atención al cliente y formadores internos sobre cómo generar grabaciones de pantalla efectivas para la resolución de problemas o documentación de procesos. El vídeo debe adoptar un estilo visual claro y paso a paso, destacando elementos de la interfaz de usuario con anotaciones simples. Una generación de voz en off amigable e informativa guiará al espectador, asegurando claridad, mientras que los Subtítulos/captions prominentes proporcionan accesibilidad y refuerzan las instrucciones clave, haciendo que los procesos técnicos complejos sean fácilmente comprensibles.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo puede tu creador de vídeos de demostración de productos adaptarse a diversas plataformas? Desarrolla un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y creadores de contenido, enfatizando el poder del redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para redes sociales y web. El estilo visual debe ser elegante y moderno, transicionando fluidamente entre varias relaciones de aspecto (por ejemplo, cuadrado para Instagram, ancho para YouTube) mientras se mantiene una alta calidad de vídeo. Un avatar de AI profesional presentará la función, demostrando su facilidad de uso e impacto en la estrategia de contenido multiplataforma.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan las Herramientas de Vídeo para Demostraciones de Productos

Crea fácilmente demostraciones de productos convincentes que muestren claramente tus características y enganchen a tu audiencia, transformando ideas complejas en vídeos claros y profesionales.

1
Step 1
Graba Tu Demo
Captura tu producto en acción utilizando el grabador de pantalla. Destaca características clave y flujos de trabajo de manera fluida, asegurando que cada detalle importante se muestre con claridad.
2
Step 2
Genera Voz en Off
Mejora tu demo con una narración clara. Utiliza las capacidades de voz en off de AI para añadir voces profesionales y realistas que guíen a los espectadores a través de las funcionalidades de tu producto sin esfuerzo.
3
Step 3
Aplica Branding
Personaliza tu vídeo añadiendo elementos de marca personalizados como logotipos, colores y fuentes. Mantén un aspecto consistente y profesional que se alinee con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Comparte Tu Vídeo
Distribuye tu demo de producto de alta resolución con facilidad. Genera enlaces compartibles o exporta en varios formatos para llegar a tu audiencia objetivo a través de diferentes plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la formación de productos con vídeo de AI

Mejora la incorporación de productos y la formación de usuarios con demostraciones de vídeo atractivas impulsadas por AI, aumentando la comprensión y la retención.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de demostración de productos?

HeyGen actúa como una poderosa herramienta de vídeo para demostraciones de productos, permitiéndote crear vídeos de demostración atractivos combinando avatares de AI con grabaciones de pantalla fluidas. Esto permite la generación de vídeos de alta resolución directamente desde un guion, mejorando tus presentaciones.

¿Ofrece HeyGen herramientas de edición avanzadas y voz en off de AI para demostraciones de productos?

Sí, HeyGen proporciona robustas herramientas de edición avanzada dentro de su editor de arrastrar y soltar, junto con sofisticadas capacidades de generación de voz en off de AI. También puedes añadir fácilmente subtítulos/captions para refinar tus vídeos de demostración de productos para máxima claridad y accesibilidad.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de mis vídeos de demostración de productos en HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización de marca para personalizar tus vídeos de demostración de productos. Puedes aprovechar una variedad de plantillas de vídeo y controles de marca (logotipo, colores) para mantener una identidad de marca consistente en todo tu contenido.

¿Puedo compartir y exportar fácilmente mis vídeos de demostración de productos creados con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen facilita la exportación de tus vídeos de demostración de productos de alta resolución en varios redimensionamientos de relación de aspecto y exportaciones. También puedes generar enlaces compartibles o utilizar posibles integraciones para distribuir tu contenido sin problemas a través de diferentes plataformas.

