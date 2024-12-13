Generador de Vídeos de Formación para la Adopción de Productos para una Incorporación Más Rápida

Mejora la eficiencia de la incorporación y la educación del cliente. Genera vídeos de formación de productos atractivos al instante utilizando avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a clientes existentes que necesitan actualizaciones sobre nuevas características. Este vídeo de formación adoptará un estilo visual limpio y profesional, centrándose en la entrega de información clara y concisa utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para garantizar precisión y consistencia. El audio mantendrá un tono informativo, mejorado por una voz en off de calidad de estudio, sirviendo eficazmente a las necesidades de educación del cliente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos para equipos de ventas, destinado a resaltar rápidamente un nuevo beneficio del producto. El enfoque visual debe ser impactante y de ritmo rápido, aprovechando la función de Plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una marca consistente y un aspecto pulido. El audio será enérgico y persuasivo, ayudando a los esfuerzos de habilitación de ventas al entregar mensajes clave de manera eficiente y memorable.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo interno de 90 segundos para empleados, detallando un nuevo procedimiento operativo como parte de las iniciativas de aprendizaje y desarrollo. Este vídeo requiere un estilo visual calmado e instructivo con demostraciones claras en pantalla, complementado por los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y refuerzo de SOPs y How-Tos generados automáticamente. El audio debe ser una voz explicativa y constante, asegurando que todos los pasos se sigan fácilmente para una adopción del producto sin problemas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación para la Adopción de Productos

Crea sin esfuerzo vídeos de formación para la adopción de productos impactantes con AI. Simplifica la adopción de usuarios y mejora la educación del cliente con contenido profesional.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. Nuestra plataforma utiliza avanzadas capacidades de texto a vídeo para transformar tu guion en un vídeo dinámico, asegurando una comunicación clara para la adopción del producto.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI y Plantilla
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para presentar tu formación, y luego aplica una Plantilla de Vídeo de Marca para mantener la consistencia de la marca en todos tus vídeos de adopción de productos.
3
Step 3
Añade Visuales y Voces en Off
Mejora tu vídeo con visuales relevantes de nuestra biblioteca de medios o incorpora grabaciones de pantalla para demostrar características del producto. Genera voces en off de AI con sonido natural en múltiples idiomas.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo de formación para la adopción de productos ajustando la relación de aspecto si es necesario, luego expórtalo en el formato deseado para una integración sin problemas en tu sistema de gestión de aprendizaje o plataformas de educación del cliente.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Características Complejas del Producto

Desglosa funcionalidades complejas del producto en vídeos impulsados por AI fáciles de entender, mejorando la educación y adopción del cliente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para la adopción de productos?

HeyGen actúa como un avanzado Generador de Vídeos de AI, permitiéndote producir rápidamente vídeos de formación para la adopción de productos de alta calidad. Aprovechando la tecnología de texto a vídeo y avatares de AI realistas, puedes transformar guiones en contenido atractivo sin esfuerzo. Esta poderosa plataforma de vídeo AI simplifica todo el proceso de producción.

¿Puedo personalizar la marca y apariencia de los vídeos generados con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos profesionales se alineen con la identidad de tu empresa. Puedes utilizar Plantillas de Vídeo de Marca, incorporando tu logo y colores, para mantener una Personalización de Marca consistente en todo tu contenido. Esto permite una creación de vídeos personalizada e impactante.

¿Qué características hacen de HeyGen una plataforma de vídeo AI efectiva para contenido de formación?

HeyGen proporciona una solución integral de generación de vídeos, con capacidades intuitivas de texto a vídeo y voces en off de calidad de estudio. Puedes crear Guiones Profesionales que luego cobran vida con avatares de AI, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente requeridos para crear contenido de formación.

Más allá de la adopción de productos, ¿cómo puede HeyGen ser utilizado para otras necesidades de formación?

HeyGen es versátil para diversas aplicaciones de formación, incluyendo la educación del cliente, la formación de empleados y el aprendizaje y desarrollo. Puedes crear fácilmente vídeos tutoriales, contenido de habilitación de ventas y formación de flujos de trabajo internos para involucrar e informar efectivamente a tu audiencia.

