HeyGen destaca como un robusto "creador de vídeos de formación" para la "incorporación de empleados" y la continua "formación de empleados". Con una rica biblioteca de "plantillas" y la capacidad de generar subtítulos, HeyGen asegura que su fuerza laboral reciba contenido educativo claro, atractivo y accesible, mejorando el "intercambio de conocimientos" en general.