Creador de Vídeos para Página de Precios: Planes para Cada Creador

Elige un plan que se ajuste a tu visión, desde opciones gratuitas hasta características profesionales como avatares de AI para resultados impresionantes.

508/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un elegante y profesional vídeo de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y empresas en crecimiento, con gráficos modernos y una voz en off confiada e informativa. Este vídeo debe resaltar cómo nuestros planes de precios escalonados ofrecen soluciones escalables, demostrando el poder de los avatares de AI para personalizar mensajes y elevar la comunicación de marca, enfatizando la estructura de precios inteligente del creador de vídeos que apoya el crecimiento profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un dinámico vídeo de 60 segundos diseñado para freelancers y agencias, empleando visuales enérgicos y una pista de audio amigable y clara para explicar completamente el valor integral incrustado en nuestros planes de suscripción. El vídeo debe mostrar cómo la gestión de créditos permite una flexibilidad de creación de contenido sin igual, destacando específicamente la generación automática de subtítulos precisos para aumentar la accesibilidad y el compromiso en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un autoritario vídeo de 45 segundos para grandes empresas y profesionales expertos en tecnología, caracterizado por una estética limpia y de alta tecnología y una narración eficiente y directa. Este vídeo debe subrayar las capacidades robustas para la personalización de marca e integración, enfocándose particularmente en el proceso fluido de Texto a vídeo desde la generación de guiones y su compatibilidad con opciones de descarga HD y SCORM, ilustrando cómo nuestro software de vídeo AI simplifica flujos de trabajo complejos para un resultado superior.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Página de Precios

Comunica eficazmente tus planes de precios y opciones de suscripción a clientes potenciales con un vídeo atractivo impulsado por AI.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Precios
Comienza escribiendo un guion claro que describa tus planes de precios y detalles de suscripción. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion dará vida a tus palabras.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Voz
Elige de una diversa biblioteca de Avatares de AI para ser la cara de tu explicación de precios, complementado por una generación de voz en off realista.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca y Visuales
Personaliza tu vídeo con los colores y el logo de tu marca usando nuestros controles de Branding para mantener una apariencia profesional consistente.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo en Alta Definición
Finaliza tu vídeo y descárgalo en calidad HD y SCORM, listo para ser incrustado directamente en tu página de precios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes

.

Aprovecha los vídeos de AI para presentar testimonios y generar confianza en tus planes de suscripción.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ofrece HeyGen valor a las empresas que crean vídeos?

HeyGen simplifica la producción de vídeos con avanzados Avatares de AI y una robusta tecnología de texto a vídeo, reduciendo significativamente el tiempo y los costos. Los usuarios se benefician del acceso a una extensa biblioteca de plantillas, asegurando resultados de alta calidad y una creación de contenido eficiente.

¿Qué características de colaboración están disponibles en HeyGen para proyectos en equipo?

HeyGen está diseñado para apoyar la colaboración en equipo sin problemas con espacios de trabajo compartidos, permitiendo que múltiples usuarios trabajen en proyectos de manera eficiente. Esto asegura una marca consistente y un resultado creativo unificado en toda tu organización, respaldado por un soporte al cliente dedicado.

¿HeyGen ofrece características avanzadas como acceso a API y descargas en HD?

Sí, HeyGen proporciona un robusto acceso a API para la integración en flujos de trabajo existentes, junto con descargas de vídeo en alta definición. Estas capacidades técnicas aseguran una salida de vídeo de calidad profesional y opciones de implementación flexibles para diversas necesidades empresariales.

¿Puede HeyGen crear varios tipos de contenido de vídeo para diferentes plataformas?

Absolutamente. La versátil plataforma de HeyGen y los Avatares de AI permiten la creación de una amplia gama de contenido, desde vídeos explicativos atractivos hasta dinámicos anuncios en redes sociales. Nuestras herramientas te permiten generar contenido de vídeo convincente adaptado para cualquier audiencia o canal.

