Genera historias de productos cautivadoras para demostraciones previas a la venta con generación de voz en off fluida, cerrando acuerdos más rápido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a Product Managers y especialistas en Sales Enablement, ilustrando el poder de la generación de vídeos impulsada por IA para crear demostraciones interactivas. La estética debe ser moderna y elegante, con avatares de IA sofisticados que guíen a los espectadores a través de experiencias de producto personalizadas, apoyados por subtítulos claros. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación pulida e informativa, enfatizando cómo las demostraciones interactivas mejoran el compromiso y la comprensión.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional conciso de 30 segundos dirigido a Representantes de Desarrollo de Negocios y Ejecutivos de Cuentas, enfocándose en cómo nuestra solución les ayuda a cerrar acuerdos más rápido a través de demostraciones previas a la venta eficientes. Emplea un estilo visual rápido y orientado a la solución, con cortes rápidos de reacciones positivas de clientes y beneficios del producto, respaldado por una voz en off enérgica y persuasiva creada con la generación de voz en off de HeyGen. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar el impacto visual y transmitir urgencia y éxito.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial de 50 segundos para Propietarios de Pequeñas Empresas y Coordinadores de Marketing, mostrando la simplicidad de usar nuestra plataforma sin código como un creador líder de vídeos de demostración de productos. La presentación visual debe ser limpia y fácil de usar, enfatizando la facilidad de uso con demostraciones paso a paso de la interfaz de usuario, acompañadas de una voz en off amigable y accesible. Este vídeo demostrará cómo las plantillas y escenas de HeyGen y las funciones de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto permiten a cualquiera producir vídeos de demostración de productos de alta calidad y coherentes con la marca con un esfuerzo mínimo, asegurando accesibilidad y consistencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de Vídeo para Demostraciones Previas a la Venta

Crea vídeos de demostración previos a la venta convincentes que cuenten la historia de tu producto, involucren a los compradores y aceleren tu canal de ventas con facilidad.

1
Step 1
Crea tu Demostración
Comienza grabando tu pantalla o utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guiones de HeyGen para generar una demostración de producto básica.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Adapta tu demostración con los controles de marca de HeyGen (logotipo, colores) para reflejar la identidad de tu empresa y crear demostraciones interactivas atractivas.
3
Step 3
Añade Voz en Off Profesional
Mejora la claridad y el compromiso utilizando la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración de sonido natural, dando vida a tus historias de producto con voz en off sintética.
4
Step 4
Comparte y Rastrea el Impacto
Comparte fácilmente tus vídeos de demostración previos a la venta pulidos y obtén información sobre el compromiso de los espectadores utilizando análisis completos para refinar tu estrategia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Explica Rápidamente Características Complejas

Produce vídeos concisos y alineados con la marca impulsados por IA para explicar claramente las características y beneficios del producto, mejorando la comprensión antes de la demostración en vivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar nuestras historias de productos con la generación de vídeos por IA?

La plataforma impulsada por IA de HeyGen empodera a los equipos de ventas y marketing para crear demostraciones de vídeo y historias de productos convincentes sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de IA y el texto a vídeo desde guiones para generar contenido visual atractivo que resuene con tu audiencia, transformando la forma en que presentas tu producto.

¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta efectiva para demostraciones previas a la venta interactivas?

HeyGen transforma las demostraciones previas a la venta tradicionales en experiencias dinámicas e interactivas al permitir la generación de vídeos personalizados a gran escala. Nuestra plataforma sin código te permite crear demostraciones de productos atractivas que abordan necesidades específicas del comprador, ayudando a acelerar tu canal de ventas y cerrar acuerdos más rápido.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la coherencia de la marca y ofrecer opciones de voz en off sintética para vídeos de demostración?

Absolutamente, HeyGen asegura que tus vídeos de demostración estén siempre alineados con la marca mediante controles de marca completos para logotipos y colores dentro de las plantillas. Nuestra plataforma también ofrece generación avanzada de voz en off sintética, permitiéndote crear audio pulido y de alta calidad para cada historia de producto.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de edición de vídeos para los equipos de ventas y marketing?

HeyGen simplifica la edición de vídeos con una interfaz intuitiva y sin código, permitiendo a los equipos de ventas y marketing producir vídeos de demostración de productos de calidad profesional rápidamente. Utiliza fácilmente plantillas, añade subtítulos y refina tu generación de vídeos para un impacto máximo y una narración fluida.

