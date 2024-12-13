Generador de Vídeos de Formación en Relaciones Públicas con AI: Mejora la Imagen de tu Marca
Transforma tus guiones de formación en relaciones públicas en vídeos dinámicos utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una entrega de contenido rápida y profesional.
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos que demuestre cómo usar eficazmente nuestro software interno de monitoreo de medios para el alcance de relaciones públicas. Dirigido a nuevos miembros del equipo de relaciones públicas, asegurando un estilo visual brillante y atractivo con texto en pantalla fácil de seguir, aprovechando los Subtítulos/captions y la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales impactantes que sirvan como "vídeos instructivos" dentro de un conjunto más amplio de "vídeos de formación".
Produce un vídeo interno convincente de 90 segundos para gerentes de relaciones públicas y equipos de L&D, destacando los beneficios de la AI en la optimización de los flujos de trabajo de relaciones con los medios. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y persuasivo con una voz en off de AI confiada, elaborado utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen y optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, mostrando cómo una "plataforma de vídeo AI" apoya a los "equipos de L&D".
Diseña un clip promocional rápido de 30 segundos para el lanzamiento de una herramienta interna de 'generador de vídeos de formación en relaciones públicas', dirigido a líderes de equipos de relaciones públicas ocupados. El vídeo necesita un estilo visual dinámico y rápido con una voz en off nítida y sincronizada y Subtítulos/captions para transmitir rápidamente la eficiencia de la herramienta, haciendo uso de las capacidades de generación de voz en off de HeyGen para un sonido pulido y una "producción de vídeo" optimizada.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación en Relaciones Públicas.
Utiliza vídeos potenciados por AI para hacer la formación en relaciones públicas más interactiva y asegurar que los mensajes clave sean retenidos efectivamente por tu equipo.
Escala la Educación en Relaciones Públicas a Nivel Global.
Produce sin esfuerzo una gama más amplia de cursos de formación en relaciones públicas para educar a equipos en diferentes ubicaciones e idiomas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo crea HeyGen vídeos AI a partir de texto?
HeyGen aprovecha la avanzada AI generativa para transformar tu guion en vídeos profesionales. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares AI realistas y utilizar la potente función de texto a vídeo, que también incluye generación de voz en off AI, para dar vida a su contenido sin esfuerzo.
¿Qué características técnicas hacen de HeyGen una plataforma de vídeo AI eficiente?
HeyGen ofrece una plataforma de vídeo AI integral con herramientas de edición de vídeo intuitivas, permitiendo a los usuarios crear contenido de alta calidad rápidamente. Las características técnicas clave incluyen generación automática de subtítulos, acceso a diversas plantillas y una robusta biblioteca de medios para mejorar tus vídeos.
¿Pueden los vídeos de HeyGen compartirse e integrarse fácilmente en otras plataformas?
Sí, HeyGen asegura una distribución fluida de tu contenido de vídeo generado por AI. Puedes compartir vídeos fácilmente con un simple enlace o incrustarlos directamente en sitios web, sistemas de gestión de aprendizaje o presentaciones, haciendo que tu contenido esté listo para cualquier audiencia.
¿HeyGen apoya las necesidades de creación de contenido diverso para audiencias globales?
Absolutamente. El generador de vídeos AI de HeyGen facilita la creación de contenido en más de 140 idiomas, completo con audio sincronizado y capacidades de reproductor de vídeo multilingüe. Esta flexibilidad técnica permite a los usuarios producir vídeos accesibles e impactantes para un alcance mundial.