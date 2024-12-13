Generador de Videos Tutoriales PPC: Crea Anuncios Ganadores Rápidamente

Genera anuncios de video ganadores sin esfuerzo. Aprovecha el Texto a video desde guion de HeyGen para anuncios de video impactantes y de bajo costo.

492/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para agencias de marketing y gerentes de comercio electrónico que buscan producir "múltiples variantes" de contenido de "Creador de Videos de Anuncios PPC", imagina un video instructivo convincente de 45 segundos. Su presentación visual debe ser elegante y profesional, utilizando gráficos limpios y transiciones fluidas, acompañado de una voz en off autoritaria pero amigable y música de fondo sutil. Este video demostrará efectivamente cómo los "Avatares de AI" de HeyGen pueden transmitir mensajes diversos y cómo "Texto a video desde guion" simplifica drásticamente la creación de contenido para creatividades publicitarias variadas.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un video altamente atractivo de 60 segundos diseñado para creadores de contenido y estrategas de marca, ilustrando cómo elevar el "contenido publicitario social" a través de "anuncios de video" impactantes. El estilo visual debe estar impulsado por una narrativa y ser emocionalmente resonante, incorporando diversas imágenes de archivo facilitadas por el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen y visuales expresivos. Una pista de música de fondo emotiva debe complementar una voz en off clara, con "Subtítulos/captions" prominentemente mostrados para asegurar la accesibilidad y retención del mensaje en todos los entornos de visualización.
Prompt de Ejemplo 3
Para especialistas en PPC y marketers de rendimiento enfocados en cómo "optimizar anuncios" y generar "anuncios de video de bajo costo" rápidamente, concibe un anuncio de video conciso de 15 segundos. Su diseño visual debe ser directo e impactante, con superposiciones de texto audaces y cortes rápidos, complementado por una voz en off enérgica y asertiva. El video debe resaltar cómo el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen simplifica la distribución en múltiples plataformas y cómo los "Templates & scenes" adaptables aceleran drásticamente la generación de nuevas creatividades publicitarias.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos Tutoriales PPC

Crea sin esfuerzo videos tutoriales PPC profesionales para informar a tu audiencia y optimizar tus creatividades publicitarias con nuestro Creador de Videos AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion Tutorial
Comienza escribiendo o pegando tu contenido tutorial PPC en el editor. Aprovecha nuestra función de Texto a video desde guion para convertir instantáneamente tu texto en un guion gráfico de video, formando la base de tu video instructivo.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Voz
Mejora tu tutorial seleccionando un avatar de AI para presentar tu contenido o utiliza una voz en off profesional para la narración. Explora nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock para añadir visuales relevantes que aclaren tus conceptos PPC.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Integra la identidad de tu marca aplicando controles de marca personalizados, incluyendo logos y colores, a tu video tutorial. Añade subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia, asegurando que tu mensaje sea claro.
4
Step 4
Exporta para Campañas Publicitarias
Una vez que tu video tutorial PPC esté completo, utiliza nuestra función de Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas. Genera anuncios de video ganadores adaptados para diferentes creatividades publicitarias y comienza a optimizar anuncios de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aprendizaje Mejorado para Estrategias PPC

.

Aumenta el compromiso del espectador y la retención de conocimiento en la formación PPC con contenido interactivo generado por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de video ganadores para campañas PPC?

HeyGen es un avanzado Creador de Videos AI que agiliza todo el proceso de producción. Los usuarios pueden generar rápidamente videos de anuncios PPC atractivos simplemente convirtiendo Texto a video desde un guion, utilizando una amplia selección de plantillas de video para asegurar consistencia y eficiencia creativa.

¿Puede HeyGen proporcionar amplias opciones de personalización para la marca en anuncios de video?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus anuncios de video se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes personalizar escenas, integrar tu logo y colores de marca, e incluso aprovechar avatares de AI con voces en off profesionales y subtítulos para transmitir un mensaje de marca consistente.

¿Qué características hacen que HeyGen sea efectivo para desarrollar múltiples variantes de anuncios de video rápidamente?

HeyGen está diseñado para la creación rápida de anuncios, permitiendo a los usuarios generar múltiples variantes de manera eficiente. Sus capacidades robustas de narración de múltiples escenas y plantillas de video completas, combinadas con una integración de flujo de trabajo sin problemas, permiten una rápida iteración y optimización de creatividades publicitarias diversas.

¿Cómo mejoran los avatares de AI y las voces en off de HeyGen el impacto creativo de los anuncios PPC?

Los avatares de AI realistas y las voces en off profesionales de alta calidad de HeyGen elevan significativamente el impacto creativo de tus anuncios de video. Proporcionan un elemento humano convincente y una narración clara, asegurando que tus anuncios PPC sean más atractivos y efectivos en captar la atención del público.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo