herramienta de powerpoint a video: Convierte Diapositivas en Videos Atractivos

Convierte PowerPoint a video con AI, haciendo tus presentaciones más atractivas con generación de voz en off sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Aprende a transformar tu PPT a Video para fragmentos atractivos en redes sociales en este tutorial conciso de 45 segundos, perfecto para los ocupados equipos de marketing y ventas. Emplea un estilo visual moderno y dinámico con música de fondo animada y texto a video claro y conciso desde la narración del guion para resaltar los pasos clave.
Prompt de Ejemplo 2
Desata el poder de un convertidor de PowerPoint con AI en esta demostración de 1 minuto, dirigida a propietarios de pequeñas empresas y creadores de cursos en línea. El video debe presentar un estilo amigable y visualmente guiado con un avatar de AI personal explicando las características y beneficios.
Prompt de Ejemplo 3
Optimiza la entrega de tu contenido transformando tu Presentación de PowerPoint a Video con esta guía completa de 2 minutos, diseñada para empresas globales y plataformas de e-learning. Presenta un estilo visual de alta definición y pulido, integrando un amplio soporte de biblioteca de medios/stock y subtítulos/captions en varios idiomas para máxima accesibilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de PowerPoint a Video

Transforma tus presentaciones en videos atractivos potenciados por AI, perfectos para formación, redes sociales o comunicación corporativa, con nuestra eficiente herramienta en línea.

1
Step 1
Sube Tu Presentación
Comienza subiendo tu Presentación de PowerPoint a nuestra plataforma segura en línea. No se necesita descargar software, haciendo la conversión de tu PPT a Video sin complicaciones.
2
Step 2
Añade Voz en Off de AI o Narración
Mejora tus diapositivas con voz en off de AI de alta calidad. Genera narración a partir de tu texto usando nuestra función de generación de voz en off, o sube tu propio audio para un toque personalizado.
3
Step 3
Selecciona Mejoras Visuales
Elige entre una variedad de plantillas y escenas para aplicar automáticamente animaciones y transiciones profesionales a tu contenido, dando vida a tu presentación.
4
Step 4
Exporta Tu Video
Finaliza tu creación y exporta tu PowerPoint a video en formatos populares como MP4 o MOV, listo para compartir en redes sociales o plataformas internas con redimensionamiento versátil de relación de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo

.

Produce cursos de video educativos de alta calidad a partir de presentaciones existentes para expandir tu alcance e impacto global.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo convierte HeyGen las presentaciones de PowerPoint en videos potenciados por AI?

HeyGen simplifica la conversión de tu "Presentación de PowerPoint a Video" usando "AI". Simplemente "sube tus archivos de presentación", y nuestra plataforma "potenciada por AI" transforma tus diapositivas en "videos generados por AI" dinámicos con presentadores virtuales y "voz en off de AI".

¿Qué formatos de video puedo esperar al exportar mi video convertido de PowerPoint desde HeyGen?

Cuando "exportas a video" desde HeyGen, puedes obtener tu contenido convertido en formatos estándar como "MP4 o MOV". Esta "herramienta de powerpoint a video" asegura una amplia compatibilidad y alta "calidad de video" para tus presentaciones.

¿Puedo añadir voz en off de AI o narración personalizada a mis videos de PowerPoint en HeyGen?

Sí, HeyGen mejora significativamente tu "PPT a Video" con avanzadas capacidades de "voz en off de AI" a través de "texto a voz" o incluso usando un "Presentador Virtual de AI". Esto te permite añadir fácilmente una "narración" atractiva a tus diapositivas para "videos narrados por AI".

¿HeyGen soporta software de presentación popular como Google Slides para la conversión de video?

Absolutamente, HeyGen es un versátil "convertidor de PowerPoint con AI" que soporta la carga directa de archivos "PPTX o PPT" y "Google Slides". Nuestra plataforma ofrece un proceso de conversión sin problemas como una "herramienta en línea", sin necesidad de "software" para un uso eficiente.

