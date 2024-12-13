Herramienta de Vídeo de Formación Post-Venta: Eleva las Habilidades de tu Equipo

Produce rápidamente vídeos de formación efectivos para integrar y mejorar las habilidades de tu equipo de ventas. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion agiliza la creación de contenido, mejorando la productividad en ventas.

414/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Ilustra cómo crear un vídeo tutorial de 45 segundos explicando una consulta común de soporte al cliente para usuarios finales. El público objetivo son clientes generales y agentes de soporte al cliente, requiriendo un enfoque visual amigable y paso a paso con música de fondo animada. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para producir rápidamente esta herramienta esencial de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación corporativa integral de 2 minutos para un equipo de ventas internacional, describiendo un nuevo proceso post-venta. Este contenido es para empleados de ventas globales, exigiendo un estilo moderno y visualmente limpio con gráficos claros en pantalla y una narración profesional, utilizando eficazmente las plantillas y escenas de HeyGen y las traducciones con un solo clic para llegar a audiencias diversas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 90 segundos para profesionales de ventas experimentados, presentando un escenario de rol personalizado con IA para practicar tácticas avanzadas de negociación. Dirigido a individuos de alto rendimiento en ventas, el estilo visual y de audio debe ser interactivo y realista, presentando avatares dinámicos de IA y generación de voz para simular interacciones desafiantes con clientes para una formación efectiva en ventas con IA.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona una Herramienta de Vídeo de Formación Post-Venta

Crea de manera eficiente vídeos de formación post-venta atractivos e informativos que empoderen a tu equipo y clientes con nuestra plataforma intuitiva potenciada por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación post-venta. Nuestra avanzada función de texto a vídeo transforma tu texto en contenido de vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Avatar de IA y Plantilla
Elige de una diversa biblioteca de AVATARES de IA profesionales para presentar tu formación. Mejora el atractivo visual de tu vídeo seleccionando una plantilla adecuada.
3
Step 3
Añade Narraciones y Traducciones
Mejora la claridad con potentes narraciones de voz de IA y asegura el alcance global con traducciones automáticas, haciendo que tu formación post-venta sea accesible a audiencias diversas.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Descarga tus vídeos de formación completados en varios formatos y relaciones de aspecto, listos para una distribución sin problemas a tu equipo de ventas o clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Motivacional

.

Desarrolla vídeos motivacionales e instructivos impactantes para equipos de ventas, fomentando una mentalidad positiva y aumentando la productividad post-venta.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen aprovecha avanzados AVATARES de IA y narraciones de voz de IA para transformar texto en vídeos profesionales rápidamente. Esta poderosa capacidad de texto a vídeo reduce drásticamente el tiempo y los recursos tradicionalmente necesarios para la creación de vídeos.

¿Puede HeyGen apoyar el alcance global de los vídeos de formación?

Absolutamente. HeyGen ofrece traducciones con un solo clic, permitiéndote adaptar tus vídeos de formación corporativa o tutoriales para diversas audiencias globales sin esfuerzo. Esta función asegura que tu mensaje resuene en todo el mundo.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de formación con IA?

HeyGen ofrece una robusta selección de plantillas y escenarios de rol personalizados con IA para adaptar tu formación en ventas con IA o contenido de integración de empleados. También puedes integrar los activos de tu marca para un aspecto y sensación consistentes.

¿Cómo facilita HeyGen la producción eficiente de vídeos para equipos de ventas?

HeyGen agiliza todo el proceso de creación de vídeos, actuando como una herramienta integral de formación post-venta. Funciones como herramientas intuitivas de grabación y edición mejoran la productividad en ventas al permitir a los equipos generar y refinar rápidamente contenido impactante.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo