Generador Rápido de Vídeos de Anuncio de Cambio de Política
Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de actualización de políticas usando nuestras plantillas y escenas intuitivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para los ciudadanos en general, articula los cambios recientes en las regulaciones locales de reciclaje en un anuncio de servicio público de 60 segundos. El estilo visual debe ser informativo y amigable, utilizando gráficos accesibles y una pista de música de fondo positiva, aprovechando crucialmente los subtítulos para asegurar el máximo alcance y comprensión de este vital anuncio de servicio público (PSA).
Para informar a los clientes existentes, crea un vídeo de anuncio en redes sociales de 30 segundos destacando una nueva característica o beneficio vinculado a una actualización de política de la empresa. Emplea un estilo visual atractivo y moderno, completo con música de fondo animada y transiciones dinámicas, rápidamente llevado a la vida usando Plantillas y escenas listas para usar para un anuncio en redes sociales pulido.
Imagina un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a profesionales de la industria, detallando meticulosamente un cambio significativo en la política regulatoria dentro del sector financiero. El vídeo debe presentar un estilo visual autoritario y claro, incorporando visualizaciones de datos concisas y una voz en off profesional, todo generado eficientemente a través de Texto a vídeo desde el guion para asegurar la máxima precisión para estos críticos vídeos de anuncio de política.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios Rápidos de Política en Redes Sociales.
Crea y comparte rápidamente anuncios de vídeo atractivos para cambios de política a través de varias plataformas de redes sociales para informar a una amplia audiencia.
Mejora la Formación Interna de Políticas.
Mejora la comprensión y retención de los empleados sobre nuevas políticas creando vídeos de formación atractivos impulsados por AI que simplifican la información compleja.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de anuncio de políticas?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que simplifica la creación de anuncios de cambio de política atractivos. Los usuarios pueden aprovechar las funciones de Texto a vídeo, avatares de AI y varias plantillas de vídeo para producir contenido profesional rápidamente.
¿Qué controles creativos ofrece HeyGen para la personalización de vídeos de políticas?
HeyGen proporciona robustos controles de personalización, permitiéndote personalizar los vídeos de anuncio de políticas con tus colores específicos, logotipos y música de fondo. Esto asegura que todos tus Anuncios de Servicio Público (PSAs) mantengan una identidad de marca consistente.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a crear vídeos explicativos de manera eficiente?
Sí, HeyGen capacita a los equipos de RRHH para producir rápidamente vídeos explicativos de alta calidad para nuevas políticas o actualizaciones. Con avatares de AI y generación de voz en off sin fisuras, puedes transformar guiones en vídeos profesionales con un esfuerzo mínimo.
¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad para los anuncios de políticas?
HeyGen apoya la accesibilidad generando automáticamente subtítulos para todos tus vídeos de anuncio de cambio de política. Esta función asegura que tu mensaje sea claro y comprensible para una audiencia más amplia a través de varias plataformas.