Desbloquea la Eficiencia con un Generador de Vídeos de Formación PMP

Convierte rápidamente tus guiones de formación PMP en contenido de vídeo de alta calidad utilizando nuestra potente plataforma de IA de texto a vídeo, ahorrando tiempo y recursos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial técnico de 90 segundos para creadores de contenido de e-learning explicando cómo actualizar eficientemente la formación en cumplimiento, con un estilo visual moderno e instructivo mejorado por plantillas y escenas listas para usar y subtítulos generados dinámicamente para garantizar accesibilidad y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de incorporación de empleados de 45 segundos que presente a los nuevos empleados los valores fundamentales de la empresa, dirigido a departamentos de RRHH y nuevos miembros del equipo con una estética visual acogedora y de marca y generación de voz en off consistente para asegurar un mensaje de marca uniforme en toda la comunicación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 2 minutos para corporaciones globales sobre los beneficios de las metodologías ágiles en la ejecución de proyectos, transformando información compleja en una presentación concisa y visualmente rica con narración clara y gráficos de apoyo, optimizado con el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas, atrayendo a una audiencia internacional diversa que busca un aprendizaje eficiente.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación PMP

Crea sin esfuerzo vídeos de formación PMP profesionales y atractivos con IA. Transforma tu contenido en lecciones visuales dinámicas que cautivan a los estudiantes y mejoran la comprensión.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de formación PMP o puntos clave. Nuestra plataforma utiliza IA avanzada de Texto a Vídeo para transformar tu contenido escrito en una narrativa visual al instante, estableciendo la base para tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora el compromiso seleccionando entre una amplia gama de avatares de IA. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el tono y la profesionalidad de tu formación PMP.
3
Step 3
Genera Voces en Off Profesionales
Mejora tu formación PMP con voces en off de alta calidad y profesionales. Elige entre una variedad de voces e idiomas para ofrecer una instrucción clara e impactante, complementando la presentación de tu avatar.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Una vez satisfecho con tu vídeo de formación PMP, expórtalo en un archivo MP4 de alta resolución. Comparte tu creación final sin problemas en todos tus sistemas o plataformas de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Estudiantes con Contenido Atractivo

Crea vídeos de formación PMP convincentes que inspiren y motiven a los estudiantes, mejorando su comprensión y aplicación de los principios de gestión de proyectos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación técnica?

HeyGen actúa como un potente Generador de Vídeos de Formación, transformando tus guiones en vídeos atractivos de manera eficiente utilizando su Plataforma de IA de Texto a Vídeo. Esto permite una producción simplificada de tutoriales técnicos y contenido educativo sin necesidad de software complejo de edición de vídeo con IA.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para generar presentadores humanos realistas?

HeyGen utiliza tecnología avanzada de vídeo generativo de IA para proporcionar una selección diversa de Avatares de IA realistas, complementados por una amplia gama de Voces Profesionales. Estas características aseguran una salida de vídeo de alta calidad que imita de cerca la presentación humana para tu contenido.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido de vídeo para alinearse con directrices de marca específicas?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplios Controles de Marca y opciones de personalización, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo, colores y fuentes de tu empresa en tus vídeos. Puedes exportar estos vídeos de marca como archivos MP4 de alta resolución, asegurando una identidad visual consistente.

¿HeyGen admite accesibilidad y capacidades multilingües para audiencias globales?

Sí, HeyGen mejora la accesibilidad de los vídeos y el alcance global a través de Subtítulos/Captions automatizados y funciones eficientes de Traducción de Vídeo. Esto asegura que tu salida de vídeo de alta calidad sea fácilmente comprensible e impactante para audiencias internacionales diversas y plataformas de e-learning.

