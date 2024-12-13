Desbloquea el Éxito con un Generador de Vídeos de Formación sobre Estrategia de Plataforma

Transforma tu estrategia de L&D con vídeos de formación profesional. Genera fácilmente contenido atractivo, desde la incorporación hasta guías prácticas, usando la potente función de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para equipos de soporte técnico explicando características complejas de software. Utiliza un estilo visual paso a paso con demostraciones claras de un avatar de IA y generación de voz en off precisa para asegurar la máxima claridad en la formación de software.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un módulo de formación corporativa de 2 minutos para formadores que introducen nuevas plataformas internas. El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio pulido y accesible, aprovechando Plantillas y escenas dinámicas y Subtítulos/captions automáticos para una comprensión universal del vídeo de formación sobre la estrategia de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un clip instructivo conciso de 45 segundos para equipos de marketing que necesitan contenido rápido y visualmente atractivo para redes sociales sobre nuevas características. El vídeo debe tener un estilo dinámico y rápido, presentando diversos avatares de IA y optimizado para varias plataformas usando la capacidad de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación sobre Estrategia de Plataforma

Crea eficientemente vídeos de formación profesional para empleados y eleva tu estrategia de plataforma con nuestro generador de vídeos de IA. Optimiza la producción y mejora el aprendizaje.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo de Formación
Comienza seleccionando de una biblioteca de Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para varios vídeos de formación. Esto te ayuda a configurar rápidamente tu proyecto para una formación efectiva de empleados.
2
Step 2
Crea Contenido Atractivo con IA
Aprovecha el Texto a vídeo desde guion para transformar tus materiales de formación en escenas dinámicas. Simplemente introduce tu guion y observa cómo tu contenido cobra vida para tu estrategia de plataforma.
3
Step 3
Añade Avatares y Voces en Off de IA
Mejora el compromiso añadiendo avatares de IA realistas para presentar tu información. Elige entre una selección diversa y combínalos con voces en off generadas por IA para una entrega profesional en tus vídeos de formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación generando automáticamente Subtítulos/captions para accesibilidad. Una vez completo, exporta fácilmente la salida de tu generador de vídeos de IA de alta calidad y compártelo con tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos

Simplifica sin esfuerzo estrategias de plataforma intrincadas y temas de formación técnica en lecciones de vídeo de IA claras y comprensibles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede el generador de vídeos de IA de HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación?

El generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de formación profesional utilizando avatares de IA realistas y voces en off de IA. Esta estrategia de plataforma ayuda a los equipos de L&D a convertir eficientemente guiones en contenido visual atractivo, ahorrando tiempo y recursos significativos para la formación de empleados.

¿Puede HeyGen generar vídeos multilingües con subtítulos integrados?

Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües, lo cual es crucial para la incorporación global y la formación de empleados. La plataforma genera automáticamente subtítulos/captions precisos, asegurando accesibilidad y una comprensión más amplia entre audiencias diversas.

¿Qué tipos de vídeos de formación se pueden crear usando la plataforma de HeyGen?

HeyGen es un generador de vídeos de formación versátil adecuado para diversas necesidades, incluyendo incorporación, formación de software y vídeos instructivos. Los usuarios pueden aprovechar plantillas preconstruidas y la función de texto a vídeo para crear contenido atractivo para cualquier escenario de formación de empleados.

¿HeyGen admite funciones avanzadas como Grabador de Pantalla de IA y texto a vídeo?

Absolutamente. HeyGen integra un potente Grabador de Pantalla de IA para demostrar procesos complejos como la formación de software y ofrece capacidades sofisticadas de texto a vídeo. Estas herramientas de creación de vídeo permiten la transformación fluida de contenido escrito en vídeo dinámico, mejorando la experiencia de aprendizaje.

