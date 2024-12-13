Domina tus Presentaciones con Nuestro Generador de Vídeos de Entrenamiento de Presentaciones de AI

Transforma tus presentaciones para inversores en historias visuales dinámicas con avatares de AI que cautivan a tu audiencia.

303/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos para profesionales de ventas presentando un nuevo producto, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion para transformar un guion claro y convincente en visuales profesionales y limpios con animaciones de texto claras y una voz en off de AI atractiva, enfocándose en una narrativa visual impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de presentación de marketing pulido de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas, aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación contemporánea con una voz en off de AI amigable y música de fondo sutil, mostrando cómo un generador de vídeos de entrenamiento de presentaciones puede simplificar su alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo educativo amigable de 50 segundos para educadores demostrando una nueva herramienta a los estudiantes, empleando subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad, junto con visuales accesibles y una voz en off de AI calmada, destacando las opciones de personalización disponibles para una comunicación personalizada.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Entrenamiento de Presentaciones

Crea sin esfuerzo vídeos de presentación atractivos con avatares de AI y herramientas de edición inteligentes, transformando tus ideas en presentaciones profesionales en minutos.

1
Step 1
Crea tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo de presentación profesional de la diversa biblioteca de **Plantillas y escenas** de HeyGen, estableciendo una base visual sólida para tu presentación.
2
Step 2
Añade tu Guion
Pega el contenido de tu presentación, y la plataforma usará **Texto a vídeo desde guion** para generar automáticamente voces en off atractivas y visuales acompañantes.
3
Step 3
Selecciona tu Presentador
Mejora tu vídeo eligiendo e integrando **avatares de AI** realistas para entregar tu mensaje, añadiendo un elemento humano profesional y cautivador.
4
Step 4
Exporta tu Presentación
Finaliza y exporta tus **vídeos de presentación** profesionales usando **redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto** flexibles para asegurar que estén perfectamente adaptados a cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Presentaciones de Ventas e Inversores Impactantes

.

Produce presentaciones de ventas e inversores de alta conversión rápidamente usando generación de vídeo de AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de presentación visualmente atractivos?

HeyGen empodera a los usuarios para elevar sus vídeos de presentación con herramientas creativas y una variedad de plantillas de vídeo. Puedes personalizar elementos para una narrativa visual fuerte y asegurar que tu mensaje resuene poderosamente. Esta plataforma realmente mejora las opciones de personalización para una presentación única e impactante.

¿Puede HeyGen generar avatares de AI profesionales para mis vídeos de entrenamiento de presentaciones?

Sí, HeyGen te permite generar avatares de AI realistas que pueden presentar el contenido de tu generador de vídeos de entrenamiento de presentaciones con autenticidad. Estos avatares de AI proporcionan una presencia profesional y atractiva, haciendo que tu entrenamiento sea más impactante y memorable para cualquier audiencia.

¿Qué características ofrece HeyGen para la creación rápida de vídeos a partir de texto?

HeyGen ofrece capacidades avanzadas de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en vídeos atractivos de manera eficiente. Con voces en off de AI integradas y subtítulos y captions automáticos, puedes agilizar tu flujo de trabajo de edición de vídeo y producir contenido pulido rápidamente.

¿Es posible transformar presentaciones existentes en vídeos de presentación atractivos con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen hace que sea sencillo convertir tu PPT existente en vídeo, transformando diapositivas estáticas en contenido dinámico de creador de presentaciones en línea. Esta característica es ideal para crear presentaciones profesionales para inversores o vídeos de presentación que capturen la atención y transmitan claramente tu mensaje.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo