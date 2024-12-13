Generador de Vídeos de Cumplimiento Farmacéutico para Formación Fácil

Crea vídeos de formación farmacéutica efectivos utilizando tecnología de texto a vídeo para una rápida generación de contenido.

540/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de comunicación interna de 45 segundos diseñado para representantes de ventas farmacéuticas, destacando una reciente actualización de cumplimiento normativo. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y conciso, con textos destacados en pantalla y un tono animado e informativo. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente el vídeo y la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo educativo empático de 90 segundos para pacientes y cuidadores, explicando aspectos críticos de la adherencia a la medicación y la seguridad en productos farmacéuticos. La estética debe ser tranquilizadora y fácil de entender, complementada con música de fondo suave y ayudas visuales claras. Asegura la accesibilidad incorporando subtítulos para todos los espectadores y mejora la narración visual con imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de contenido de formación conciso de 75 segundos dirigido al personal de ensayos clínicos e investigadores, enfatizando la importancia primordial de la integridad de los datos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual autoritario pero accesible, incorporando gráficos informativos y una voz en off calmada y profesional. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion de HeyGen para agilizar la producción de contenido y aplica avatares de AI para un presentador en pantalla consistente, asegurando que el contenido atractivo sea fácilmente comprendido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Cumplimiento Farmacéutico

Crea sin esfuerzo vídeos de formación farmacéutica conformes. Aprovecha la AI para producir contenido atractivo y preciso para la regulación, educación de pacientes y empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación en el editor. Nuestra tecnología de texto a vídeo convertirá tu contenido escrito en diálogo hablado, asegurando precisión para la formación en cumplimiento.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de AI profesionales para representar tu mensaje. Selecciona el presentador ideal para involucrar a tu audiencia en la formación crítica de cumplimiento farmacéutico.
3
Step 3
Añade Voz y Marca
Mejora tu vídeo con generación de voz en off profesional en múltiples idiomas y aplica los colores y el logotipo de tu marca para un aspecto consistente y conforme en todos los materiales de formación.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación conforme y expórtalo en el formato y resolución deseados, listo para una distribución fluida en todas tus plataformas internas y externas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Elevar el Compromiso y la Retención en la Formación

.

Aprovecha el vídeo potenciado por AI para mejorar significativamente el compromiso y las tasas de retención de los aprendices en la formación crítica de cumplimiento farmacéutico.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de cumplimiento farmacéutico?

HeyGen actúa como un generador intuitivo de vídeos de cumplimiento farmacéutico, permitiendo la rápida producción de contenido de formación crucial. Utiliza avatares de AI y tecnología de texto a vídeo para asegurar que tus mensajes cumplan con los estrictos estándares de cumplimiento normativo de manera eficiente.

¿Pueden personalizarse los avatares de AI de HeyGen para la formación farmacéutica?

Sí, los avatares de AI de HeyGen pueden personalizarse extensamente para ofrecer contenido atractivo en tus vídeos de formación farmacéutica. Puedes personalizar su apariencia y utilizar varias opciones de generación de voz en off para crear una comunicación consistente y específica de la marca.

¿Qué tipos de contenido de formación farmacéutica puede producir HeyGen?

HeyGen admite una amplia gama de contenido de formación para productos farmacéuticos, incluyendo educación para pacientes, incorporación de empleados y vídeos de comunicación interna. Nuestra plataforma simplifica la creación de vídeos, facilitando la producción de mensajes claros y conformes para audiencias diversas.

¿Es fácil crear vídeos de formación de alta calidad con la tecnología de texto a vídeo de HeyGen?

Absolutamente. La avanzada tecnología de texto a vídeo de HeyGen, combinada con un editor de guiones fácil de usar y plantillas personalizables, hace que la creación de vídeos sea sencilla. Esto permite a cualquiera generar rápidamente vídeos de formación en cumplimiento profesional y atractivo sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo