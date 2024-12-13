Vídeo Publicitario de Marketing de Rendimiento: Aumenta tus Conversiones

Aumenta tus tasas de conversión y la interacción con la audiencia con anuncios de rendimiento atractivos, creados fácilmente usando los avatares de IA de HeyGen para contenido dinámico.

533/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 60 segundos basado en datos dirigido a gerentes de marketing digital, ilustrando cómo aumentar las tasas de conversión mediante el análisis estratégico de campañas de marketing en vídeo. La estética visual debe ser limpia y profesional, con animaciones estilo infografía y una voz en off autoritaria, apoyada por material de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando la máxima accesibilidad con subtítulos generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo publicitario de marketing de rendimiento de 30 segundos específicamente para especialistas en marketing que se dirigen a la Generación Z en TikTok, mostrando el poder de la personalización en campañas de formato corto. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y de cortes rápidos con música de fondo popular y libre de derechos de autor, presentando un avatar de IA diverso que hable directamente a la audiencia. La función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen sería esencial para una óptima optimización móvil en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 50 segundos dirigido a empresas SaaS y startups tecnológicas, simplificando el contenido de vídeo digital complejo para reducir efectivamente su costo por adquisición con un fuerte llamado a la acción. El estilo visual debe ser atractivo y amigable, utilizando elementos animados y una banda sonora optimista, utilizando las plantillas y escenas preconstruidas de HeyGen para un desarrollo rápido. Una generación de voz en off cálida y humana guiará a los espectadores a través de la solución.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Vídeo Publicitario de Marketing de Rendimiento

Aprende a crear contenido de vídeo digital efectivo para impulsar tus campañas publicitarias y mejorar las tasas de conversión usando herramientas poderosas.

1
Step 1
Crea tu Contenido de Vídeo Digital
Comienza transformando tu mensaje de marketing en un vídeo atractivo. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente tu contenido publicitario inicial.
2
Step 2
Selecciona Visuales Atractivos
Mejora la interacción con la audiencia eligiendo entre varios avatares de IA para representar tu marca o transmitir tu mensaje, haciendo que tu anuncio sea relatable y visualmente atractivo.
3
Step 3
Aplica la Optimización de Marca
Asegúrate de que tu vídeo publicitario se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Aplica controles de marca, incluidos logotipos y colores, para mantener la consistencia en todas tus campañas.
4
Step 4
Exporta con un Claro Llamado a la Acción
Finaliza tu anuncio exportándolo en la relación de aspecto requerida para diferentes plataformas. Asegúrate de que tu vídeo comunique claramente un Llamado a la Acción para guiar a los espectadores al siguiente paso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aprovecha los Testimonios de Clientes para Anuncios

.

Crea testimonios en vídeo atractivos para generar confianza y prueba social, mejorando la efectividad de tus vídeos publicitarios de marketing de rendimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos publicitarios de marketing de rendimiento?

HeyGen acelera la producción de vídeos publicitarios de marketing de rendimiento transformando guiones en contenido de vídeo digital pulido con avatares de IA realistas y plantillas personalizables. Esto agiliza significativamente tus esfuerzos de marketing en vídeo para diversas campañas publicitarias.

¿Qué características ofrece HeyGen para atraer audiencias en plataformas de redes sociales como TikTok?

HeyGen mejora la interacción con la audiencia en plataformas de redes sociales proporcionando herramientas como el redimensionamiento de relación de aspecto para la optimización móvil, asegurando que tu contenido de vídeo digital se vea genial en todas partes. La voz en off automatizada y los subtítulos aumentan aún más la accesibilidad y el impacto en plataformas como TikTok.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar campañas publicitarias y mantener la consistencia de la marca?

Sí, HeyGen permite una fuerte consistencia de marca y personalización en tus campañas publicitarias con controles de marca dedicados para logotipos y colores. Puedes crear contenido de vídeo digital y narrativas atractivas que resuenen de manera única con las audiencias objetivo.

¿Qué papel juega HeyGen en la optimización del contenido de vídeo digital para el marketing de rendimiento?

HeyGen apoya la optimización del contenido de vídeo digital para el marketing de rendimiento permitiendo la rápida iteración y prueba de diferentes conceptos creativos publicitarios. Sus características versátiles ayudan a refinar tu contenido de vídeo digital, contribuyendo a un mejor rendimiento general de la campaña.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo