Desbloquea un ROAS más alto con nuestro creador de vídeos publicitarios de rendimiento
Aumenta tu ROAS y optimiza campañas generando rápidamente anuncios de vídeo de alta conversión desde el guion con nuestra función de texto a vídeo impulsada por IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un elegante vídeo de producto de 45 segundos dirigido a marcas D2C que buscan elevar su presencia en línea. La estética debe ser moderna y de alta resolución, con tomas dinámicas de productos intercaladas con avatares de IA narrando los beneficios clave con un tono sofisticado. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para generar sin esfuerzo contenido de vídeo de producto pulido que aproveche un generador de vídeo de IA para una producción rápida y un alcance global.
Produce un vídeo de publicación en redes sociales de 15 segundos dirigido a especialistas en marketing de redes sociales y creadores de contenido que buscan alcance viral. El estilo visual y de audio debe emular contenido auténtico de UGC, con música enérgica, transiciones rápidas y subtítulos/captions prominentes en pantalla generados por HeyGen. Enfatiza la facilidad de crear anuncios dinámicos de IA optimizados para varias plataformas usando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen, capturando la atención al instante.
Crea un vídeo perspicaz de 60 segundos para agencias de publicidad y especialistas en marketing de rendimiento, ilustrando el poder de las pruebas creativas en la optimización de campañas publicitarias. La presentación visual debe ser limpia y orientada a datos, utilizando texto a vídeo desde el guion para explicar conceptos complejos, acompañado de una voz en off profesional que articule claramente las ideas. Muestra cómo HeyGen permite a los usuarios iterar rápidamente en creatividades publicitarias, facilitando la producción de anuncios de vídeo personalizados y la realización de pruebas creativas exhaustivas para un máximo impacto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Creación rápida de anuncios de alto rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de vídeo de alto impacto usando IA, aumentando el ROAS para los especialistas en marketing de rendimiento y optimizando campañas.
Vídeos publicitarios atractivos para redes sociales.
Produce anuncios de vídeo y clips específicamente para redes sociales para impulsar un mayor compromiso y conversiones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis creatividades publicitarias para un mejor rendimiento?
HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos de IA, permitiéndote producir rápidamente una amplia gama de creatividades publicitarias de alto rendimiento. Sirve como tu creador definitivo de vídeos publicitarios de rendimiento, ayudándote a crear anuncios de vídeo atractivos adaptados para varias plataformas, optimizando tus campañas publicitarias de manera eficiente.
¿Puede HeyGen ayudarme a crear contenido de vídeo UGC auténtico?
Sí, HeyGen es ideal para generar contenido de vídeo UGC auténtico. Puedes aprovechar nuestros actores de IA o crear tus propios agentes de IA personalizados para entregar guiones, simulando contenido generado por usuarios sin el costo tradicional de producción. Esto permite una rápida iteración y prueba de guiones virales.
¿Qué tipo de vídeo de producto puedo hacer usando HeyGen?
Con HeyGen, puedes crear vídeos de producto dinámicos que muestren tus ofertas de manera efectiva. Nuestra plataforma te permite generar anuncios de vídeo personalizados para nuevos productos o características, utilizando plantillas de anuncios y sesiones de fotos virtuales para presentar tus artículos de maneras atractivas.
¿Ofrece HeyGen soluciones para optimizar las pruebas creativas y la iteración?
Absolutamente. HeyGen empodera a los especialistas en marketing de rendimiento para realizar rigurosas pruebas A/B generando una biblioteca infinita de medios de diversas creatividades publicitarias. Esto acelera el proceso de prueba creativa, ayudándote a identificar y optimizar campañas rápidamente para mejorar tu puntuación de rendimiento creativo y el ROAS general.