Aumenta el compromiso en tus vídeos de redes sociales con avatares interactivos y voces de IA realistas, aprovechando nuestros avatares de IA de última generación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo de 30 segundos para redes sociales dirigido a consumidores en general, explicando la simplicidad de una nueva aplicación de pago móvil. La estética visual debe ser vibrante y moderna, utilizando elementos interactivos y voces de IA realistas para una entrega cautivadora. Los avatares de IA de HeyGen serían perfectos para protagonizar esta pieza atractiva, haciendo que las características complejas sean accesibles.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo pulido de 60 segundos destinado a equipos de marketing, ilustrando los beneficios de un sistema robusto de procesamiento de pagos para transacciones B2B. El vídeo debe adoptar un estilo visual sofisticado con visualizaciones de datos claras, complementado por una voz en off profesional y autoritaria. Utilizar las diversas Plantillas y escenas de HeyGen permitiría una producción rápida de este guion potenciado por IA, agilizando la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo conciso de 20 segundos para comerciantes de comercio electrónico, destacando una ventaja específica de un nuevo portal de pago, como los pagos instantáneos. La presentación visual debe ser rápida y directa, enfocándose en los beneficios clave con superposiciones de texto impactantes, incluyendo también Subtítulos/captions claros para una accesibilidad más amplia. Este generador de vídeos con IA hace que sea sencillo transmitir información crucial de manera rápida y efectiva.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Pago

Genera vídeos claros y profesionales que explican procesos de pago, características o actualizaciones usando IA, agilizando la creación de contenido para varias plataformas.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Introduce tu texto detallando procesos o beneficios de pago. Nuestra IA convierte tu guion en una base de vídeo dinámica utilizando Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje de pago con una presencia profesional y atractiva, dando vida a tu contenido.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo con controles de branding, incluyendo tu logotipo y colores de marca, asegurando una apariencia consistente y profesional para todo el contenido relacionado con pagos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta fácilmente tu vídeo de pago terminado en varios formatos de aspecto, optimizado para compartir sin problemas en sitios web, redes sociales o comunicaciones internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Produce vídeos convincentes potenciados por IA que destacan testimonios de clientes para soluciones de pago, construyendo confianza y demostrando valor de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de alta calidad de manera eficiente utilizando su avanzado generador de vídeos con IA. Simplemente introduce tu guion, elige entre una amplia gama de avatares de IA, y HeyGen transformará tu texto en vídeo de manera rápida y profesional.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para el contenido de vídeo?

HeyGen proporciona robustas características de personalización, permitiéndote adaptar tu contenido de vídeo con precisión. Puedes aplicar los controles de Branding únicos de tu marca, como logotipos y colores, y seleccionar entre varias plantillas para asegurar que tus vídeos promocionales se alineen con tu identidad.

¿Puede HeyGen generar voces y avatares de IA realistas?

Sí, HeyGen se destaca en la producción de voces de IA altamente realistas y avatares interactivos y realistas. Aprovechando la IA Generativa de última generación, HeyGen asegura que tus presentaciones en vídeo sean atractivas y creíbles.

¿Cómo pueden las empresas usar HeyGen para flujos de trabajo eficientes de producción de vídeo?

HeyGen mejora significativamente los flujos de trabajo de producción de vídeo para los equipos de marketing de contenido al automatizar procesos clave. Desde la generación de vídeos para redes sociales hasta vídeos promocionales completos, HeyGen simplifica la creación y permite un fácil cambio de tamaño de aspecto para diversas plataformas.

