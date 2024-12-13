Portal de Vídeos de Formación para Socios: Eleva a Tu Equipo
Impulsa la validación de habilidades y ofrece formación online consistente creando vídeos atractivos con los avatares de AI de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo informativo de 90 segundos para socios existentes que buscan avanzar en su experiencia, detallando las Rutas de Aprendizaje estructuradas y el currículo de certificación disponible. El estilo visual debe ser limpio y tipo tutorial, mejorado con Subtítulos de HeyGen para mayor claridad y Plantillas y escenas distintas para guiar a los espectadores a través de cada etapa de aprendizaje.
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a socios que buscan respuestas rápidas o desarrollo de habilidades específicas, demostrando lo fácil que es acceder a Vídeos de Formación y Guías de Usuario particulares dentro del portal. Emplea el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales atractivos y Texto a vídeo desde guion para una narrativa concisa de problema-solución.
Crea un vídeo motivacional de 75 segundos, destinado a socios interesados en el crecimiento profesional y la participación comunitaria, enfatizando la importancia de la validación de habilidades y las ricas perspectivas obtenidas de nuestros seminarios web. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y seguro, con el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen asegurando un aspecto pulido para todas las plataformas y avatares de AI transmitiendo mensajes clave de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Contenido de Formación y Alcance.
Genera rápidamente cursos de formación online extensos, rutas de aprendizaje y guías de usuario para educar de manera eficiente a una red global de socios.
Mejora el Compromiso y la Retención de la Formación.
Utiliza vídeo potenciado por AI para aumentar significativamente el compromiso en la formación de socios, mejorar la comprensión y asegurar una mayor retención del conocimiento para la formación técnica clave.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro portal de vídeos de formación para socios?
HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de formación profesional y contenido de Formación Online para tu Portal de Socios utilizando avatares de AI y texto a vídeo desde guion. Esto agiliza el desarrollo de materiales de formación atractivos y Guías de Usuario.
¿HeyGen admite la personalización de marca para el contenido de nuestro portal de formación?
Absolutamente, HeyGen permite amplios controles de personalización de marca, incluyendo la adición de tu logotipo y colores personalizados, asegurando que todos tus vídeos de formación se alineen con la identidad de tu marca dentro de tu Portal de Formación. Esto ayuda a mantener una apariencia consistente para tu currículo de certificación.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para desarrollar formación técnica y rutas de aprendizaje?
HeyGen acelera la creación de formación técnica y Rutas de Aprendizaje a través de funciones como la generación de texto a vídeo, generación de locuciones y subtítulos automáticos. Esto hace que la producción de guías detalladas de uso y contenido de desarrollo de aplicaciones sea eficiente para la validación de habilidades.
¿Puede HeyGen ayudarnos a producir contenido de formación diverso para seminarios web y demostraciones?
Sí, las capacidades robustas de HeyGen, incluyendo plantillas, escenas y soporte de biblioteca de medios, te permiten crear sin esfuerzo una variedad de Vídeos de Formación adecuados para seminarios web, plataformas de demostración e incluso temas de Análisis de Datos. HeyGen también admite el redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas.