Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 90 segundos para socios existentes que buscan avanzar en su experiencia, detallando las Rutas de Aprendizaje estructuradas y el currículo de certificación disponible. El estilo visual debe ser limpio y tipo tutorial, mejorado con Subtítulos de HeyGen para mayor claridad y Plantillas y escenas distintas para guiar a los espectadores a través de cada etapa de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a socios que buscan respuestas rápidas o desarrollo de habilidades específicas, demostrando lo fácil que es acceder a Vídeos de Formación y Guías de Usuario particulares dentro del portal. Emplea el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales atractivos y Texto a vídeo desde guion para una narrativa concisa de problema-solución.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo motivacional de 75 segundos, destinado a socios interesados en el crecimiento profesional y la participación comunitaria, enfatizando la importancia de la validación de habilidades y las ricas perspectivas obtenidas de nuestros seminarios web. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y seguro, con el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen asegurando un aspecto pulido para todas las plataformas y avatares de AI transmitiendo mensajes clave de manera efectiva.
Cómo Funciona el Portal de Vídeos de Formación para Socios

Construye un portal de vídeos atractivo y accesible para tus socios con las potentes herramientas de creación y personalización de HeyGen, optimizando su experiencia de aprendizaje.

1
Step 1
Crea Vídeos de Formación Atractivos
Aprovecha la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para generar rápidamente contenido instructivo de alta calidad para tus socios.
2
Step 2
Elige Tu Avatar y Voz de AI
Selecciona entre una amplia gama de 'avatares de AI' y voces para presentar tu formación, asegurando una presencia de marca consistente y profesional.
3
Step 3
Aplica una Personalización de Marca Consistente
Utiliza 'Controles de personalización de marca (logotipo, colores)' para personalizar tus vídeos, asegurando que se alineen perfectamente con la identidad visual de tu empresa dentro del portal.
4
Step 4
Exporta e Integra en Tu Portal de Socios
Exporta tus vídeos de formación completados utilizando varias opciones de 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' para una integración perfecta en la plataforma de tu portal de vídeos de formación para socios.

Comparte Historias de Éxito de Socios

Crea testimonios en vídeo convincentes e historias de éxito de clientes para empoderar a los socios con herramientas poderosas de habilitación de ventas y validar la aplicación de habilidades.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro portal de vídeos de formación para socios?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de formación profesional y contenido de Formación Online para tu Portal de Socios utilizando avatares de AI y texto a vídeo desde guion. Esto agiliza el desarrollo de materiales de formación atractivos y Guías de Usuario.

¿HeyGen admite la personalización de marca para el contenido de nuestro portal de formación?

Absolutamente, HeyGen permite amplios controles de personalización de marca, incluyendo la adición de tu logotipo y colores personalizados, asegurando que todos tus vídeos de formación se alineen con la identidad de tu marca dentro de tu Portal de Formación. Esto ayuda a mantener una apariencia consistente para tu currículo de certificación.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para desarrollar formación técnica y rutas de aprendizaje?

HeyGen acelera la creación de formación técnica y Rutas de Aprendizaje a través de funciones como la generación de texto a vídeo, generación de locuciones y subtítulos automáticos. Esto hace que la producción de guías detalladas de uso y contenido de desarrollo de aplicaciones sea eficiente para la validación de habilidades.

¿Puede HeyGen ayudarnos a producir contenido de formación diverso para seminarios web y demostraciones?

Sí, las capacidades robustas de HeyGen, incluyendo plantillas, escenas y soporte de biblioteca de medios, te permiten crear sin esfuerzo una variedad de Vídeos de Formación adecuados para seminarios web, plataformas de demostración e incluso temas de Análisis de Datos. HeyGen también admite el redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas.

