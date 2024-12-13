La plataforma de texto a vídeo de HeyGen hace que sea sencillo actualizar y adaptar tus programas de formación en seguridad cada vez que cambian los estándares OSHA o las directrices de prevención de riesgos. Puedes editar rápidamente los guiones y regenerar contenido con tu avatar de IA elegido, asegurando que tus "Vídeos OSHA" estén siempre actualizados y cumplan con las normativas.