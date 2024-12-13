Generador de Vídeos de Formación en Desarrollo Organizacional

Transforma tu L&D con avatares de AI para una formación de empleados atractiva y compartición de conocimientos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo atractivo de 1 minuto para nuevos empleados en proceso de incorporación, con un estilo visual amigable y accesible y un tono de audio alentador, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar de manera fluida los valores clave de la empresa y las introducciones iniciales de los departamentos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación en cumplimiento de 1.5 minutos destinado a todos los empleados, adoptando un estilo visual formal y claro complementado por una entrega de audio seria e instructiva, asegurando la efectividad de este vídeo de formación al aprovechar la función de subtítulos/captions de HeyGen para información crítica de políticas y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo tutorial informativo de 1.5 minutos para formadores y educadores que demuestre cómo convertir contenido existente de PPT/PDF en vídeos de formación dinámicos, empleando un estilo visual educativo y estructurado con una narración de audio útil y orientadora, simplificado en gran medida al utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación en Desarrollo Organizacional

Produce eficientemente vídeos de formación atractivos para el aprendizaje y desarrollo de tu equipo, aprovechando la AI para agilizar la creación y entrega de contenido.

Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza introduciendo tu contenido de desarrollo organizacional. El generador de vídeos de formación con AI convierte instantáneamente tu guion en una narrativa visual, sentando las bases para un aprendizaje efectivo.
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI profesional para presentar tu material, dando vida a tus vídeos de formación. Esto añade un toque humano y mejora el compromiso de tus empleados.
Step 3
Añade Marca y Visuales
Incorpora el logo de tu empresa y los colores de la marca utilizando los controles de branding. Personaliza escenas con medios de la biblioteca o tus propias cargas para asegurar un aspecto consistente y profesional en la creación de tu vídeo.
Step 4
Exporta e Integra
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos, incluyendo SCORM, para una fácil integración. Sube sin problemas tu contenido de formación terminado a tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) existente para una amplia distribución.

Casos de Uso

Desarrolla Contenido Atractivo de Liderazgo y Habilidades Blandas

Genera vídeos de formación impactantes para el desarrollo de liderazgo, habilidades de comunicación y gestión del cambio, fomentando una cultura organizacional inspiradora y unificada.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en desarrollo organizacional?

HeyGen permite a las empresas generar vídeos de formación en desarrollo organizacional de alta calidad de manera eficiente utilizando AI. Nuestra plataforma aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la creación de vídeos tradicionales.

¿Qué integraciones técnicas ofrece HeyGen para sistemas de aprendizaje y desarrollo?

HeyGen soporta integraciones técnicas esenciales para el aprendizaje y desarrollo, incluyendo la funcionalidad de exportación SCORM para una compatibilidad perfecta con tu LMS existente. Esto asegura que tus vídeos de formación generados por AI puedan ser fácilmente distribuidos y rastreados dentro de tu infraestructura actual.

¿Puede HeyGen localizar vídeos de formación para diversas fuerzas laborales globales?

Sí, HeyGen permite una robusta localización de vídeos de formación a través de avanzadas voces en off de AI y soporte multilingüe. Esta característica ayuda a las organizaciones a entregar contenido de aprendizaje y desarrollo consistente a sus empleados globales de manera efectiva.

¿Cómo puede HeyGen transformar contenido existente en vídeos de formación atractivos?

HeyGen simplifica el proceso de convertir presentaciones existentes de PPT/PDF en vídeos de formación dinámicos. Los usuarios pueden seleccionar entre una variedad de plantillas de vídeos de formación y utilizar avatares de AI para dar vida a su contenido con un esfuerzo mínimo de edición.

