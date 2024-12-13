Generador de Vídeos de Formación en Desarrollo Organizacional
Transforma tu L&D con avatares de AI para una formación de empleados atractiva y compartición de conocimientos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo atractivo de 1 minuto para nuevos empleados en proceso de incorporación, con un estilo visual amigable y accesible y un tono de audio alentador, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar de manera fluida los valores clave de la empresa y las introducciones iniciales de los departamentos.
Crea un vídeo de formación en cumplimiento de 1.5 minutos destinado a todos los empleados, adoptando un estilo visual formal y claro complementado por una entrega de audio seria e instructiva, asegurando la efectividad de este vídeo de formación al aprovechar la función de subtítulos/captions de HeyGen para información crítica de políticas y accesibilidad.
Desarrolla un vídeo tutorial informativo de 1.5 minutos para formadores y educadores que demuestre cómo convertir contenido existente de PPT/PDF en vídeos de formación dinámicos, empleando un estilo visual educativo y estructurado con una narración de audio útil y orientadora, simplificado en gran medida al utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance y Escala de la Formación.
Produce y distribuye rápidamente un mayor volumen de cursos de desarrollo organizacional, asegurando que todos los empleados, independientemente de su ubicación, tengan acceso a materiales de aprendizaje vitales.
Mejora el Compromiso de Aprendizaje.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que cautiven a los aprendices, mejorando significativamente la participación y la retención de conocimientos en los programas de desarrollo organizacional.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en desarrollo organizacional?
HeyGen permite a las empresas generar vídeos de formación en desarrollo organizacional de alta calidad de manera eficiente utilizando AI. Nuestra plataforma aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la creación de vídeos tradicionales.
¿Qué integraciones técnicas ofrece HeyGen para sistemas de aprendizaje y desarrollo?
HeyGen soporta integraciones técnicas esenciales para el aprendizaje y desarrollo, incluyendo la funcionalidad de exportación SCORM para una compatibilidad perfecta con tu LMS existente. Esto asegura que tus vídeos de formación generados por AI puedan ser fácilmente distribuidos y rastreados dentro de tu infraestructura actual.
¿Puede HeyGen localizar vídeos de formación para diversas fuerzas laborales globales?
Sí, HeyGen permite una robusta localización de vídeos de formación a través de avanzadas voces en off de AI y soporte multilingüe. Esta característica ayuda a las organizaciones a entregar contenido de aprendizaje y desarrollo consistente a sus empleados globales de manera efectiva.
¿Cómo puede HeyGen transformar contenido existente en vídeos de formación atractivos?
HeyGen simplifica el proceso de convertir presentaciones existentes de PPT/PDF en vídeos de formación dinámicos. Los usuarios pueden seleccionar entre una variedad de plantillas de vídeos de formación y utilizar avatares de AI para dar vida a su contenido con un esfuerzo mínimo de edición.