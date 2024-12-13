HeyGen permite una producción rápida de vídeos de formación en excelencia operativa de alta calidad a través de su plataforma eficiente de generador de vídeos de IA. Con características como plantillas de vídeo preconstruidas, avatares de IA y entrada de texto a vídeo simple, puedes reducir significativamente el tiempo de producción para vídeos de formación de productos y contenido de incorporación.