Herramienta de Vídeo en Línea: Creación y Edición de Vídeos sin Esfuerzo

Crea rápidamente vídeos impresionantes usando plantillas diseñadas profesionalmente, perfectas para cualquier plataforma.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo tutorial dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gestores de redes sociales, ilustrando técnicas efectivas de edición de vídeo en línea para transformar metraje bruto en contenido listo para redes sociales. El vídeo debe adoptar un estilo visual animado y enérgico con cortes rápidos y visuales atractivos, enfatizando la creación rápida de contenido utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de aspecto sin problemas para varias plataformas, incluyendo opciones específicas de redimensionamiento de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional de 1.5 minutos para profesionales del marketing, mostrando la facilidad de crear contenido atractivo con herramientas avanzadas de IA dentro de un editor en línea. Este vídeo debe presentar una estética moderna y elegante con transiciones atractivas y música de fondo, destacando los avatares de IA de HeyGen y la diversidad de plantillas y escenas para crear campañas de vídeo sin necesidad de experiencia extensa en edición.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo de 2 minutos para formadores corporativos y desarrolladores de e-learning, demostrando cómo editar eficientemente vídeo para documentación técnica o módulos de formación utilizando principios de almacenamiento en la nube. El vídeo debe tener un estilo visual claro y paso a paso centrado en interacciones en pantalla y una locución calmada e informativa de IA, aprovechando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer el contenido y su robusta generación de locuciones para una narración consistente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Nuestra Herramienta de Vídeo en Línea

Crea, edita y comparte fácilmente vídeos profesionales en línea con nuestra herramienta de vídeo intuitiva, diseñada para eficiencia e impacto.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza tu viaje de "edición de vídeo en línea" seleccionando una plantilla o subiendo tus medios a una línea de tiempo multicapa.
2
Step 2
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo con "generación de locuciones" profesional y genera fácilmente "subtítulos" para una accesibilidad más amplia.
3
Step 3
Aplica Toques Profesionales
Utiliza potentes "herramientas de IA" para refinar tus visuales, como eliminar fondos, y "redimensionar vídeos" para cualquier plataforma con facilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación y "publica directamente en plataformas sociales" para compartir instantáneamente tu contenido de alta calidad con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y la Educación

Mejora las experiencias de aprendizaje y la retención de conocimientos creando vídeos de formación impactantes y contenido educativo con herramientas avanzadas de IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la edición avanzada de vídeos en línea usando herramientas de IA?

HeyGen aprovecha potentes herramientas de IA para transformar texto en vídeo, permitiendo a los usuarios crear contenido de vídeo sin esfuerzo. Este editor de vídeo en línea proporciona locuciones profesionales y genera subtítulos, simplificando la producción de vídeos atractivos.

¿Puedo realizar una edición de vídeo completa en línea con HeyGen?

Sí, HeyGen es un editor de vídeo en línea robusto que te permite editar vídeo con una línea de tiempo multicapa, realizar cortes, uniones y recortes. También puedes redimensionar vídeos para varias plataformas y exportar tus creaciones de alta calidad directamente.

¿Qué características hacen de HeyGen una herramienta de vídeo en línea efectiva para redes sociales?

HeyGen está diseñado para ayudarte a crear contenido listo para redes sociales, permitiéndote redimensionar vídeos para diferentes proporciones de aspecto y publicar directamente en plataformas sociales. Sus herramientas de IA aseguran que tus vídeos estén optimizados para el máximo engagement en varios canales.

¿Ofrece HeyGen plantillas y controles de marca para la creación profesional de vídeos?

Absolutamente, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas para iniciar tus proyectos de vídeo e incluye controles de marca para añadir tu logo y colores preferidos. Esto lo convierte en una herramienta de vídeo en línea ideal para la creación de vídeos consistente y profesional.

