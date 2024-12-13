Creador de Vídeos Educativos Online: Crea Lecciones Atractivas Rápidamente

Transforma tus lecciones con visuales atractivos y narración clara usando avatares de IA para un contenido de aprendizaje rápido e impactante.

457/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 30 segundos diseñado para que los propietarios de pequeñas empresas comprendan rápidamente los conceptos básicos del SEO. El estilo visual debe ser moderno y limpio, utilizando Plantillas y escenas profesionales de la biblioteca de medios, complementado con Subtítulos/captions concisos en pantalla para resaltar los puntos clave, asegurando que el contenido sea accesible e impactante para profesionales ocupados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos para la incorporación de nuevos empleados al software de gestión de proyectos interno de una empresa. Este vídeo debe presentar demostraciones visuales claras y paso a paso con una voz en off calmada e instructiva, generada a través de Texto a vídeo desde el guion, junto con Subtítulos/captions de apoyo. La función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones debe asegurar que se adapte perfectamente a varias plataformas internas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de marketing dinámico de 15 segundos dirigido a usuarios de redes sociales para presentar un nuevo producto ecológico. La estética visual debe ser rápida e impactante, aprovechando el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock para clips atractivos y una breve aparición de un avatar de IA. Toda la narrativa, generada a partir de un Texto a vídeo desde el guion conciso, debe estar diseñada para captar la atención instantáneamente y generar interés.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Educativos Online

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en vídeos atractivos con herramientas impulsadas por IA, simplificando la creación desde el guion hasta la lección compartible.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido educativo. Nuestra plataforma utiliza "Texto a vídeo desde el guion" para convertir instantáneamente tu texto en escenas de vídeo, aprovechando la tecnología del creador de vídeos de IA.
2
Step 2
Elige Tu Presentador y Voz
Selecciona entre una amplia gama de "avatares de IA" para narrar tu lección. Combina tu avatar elegido con una voz en off de sonido natural para dar vida a tu material.
3
Step 3
Añade Visuales y Accesibilidad
Utiliza "Plantillas y escenas" pre-diseñadas para añadir contexto visual, o sube tus propios medios. Genera automáticamente "Subtítulos/captions" para mejorar la accesibilidad y reforzar el aprendizaje de tu vídeo educativo online.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Lección
Una vez que tu vídeo educativo esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos usando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones". Comparte tus vídeos de formación pulidos con tus estudiantes o sistema de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Visualiza Narrativas Históricas

.

Aprovecha la narración de vídeos de IA para animar vívidamente eventos históricos, haciendo que el aprendizaje sea más inmersivo y memorable.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos educativos atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos educativos cautivadores utilizando avatares de IA y texto a voz realista. Nuestra extensa biblioteca de plantillas y escenas personalizables simplifica el proceso de creación de vídeos, haciéndolo accesible para cualquier educador.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para la producción de vídeos educativos?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de medios, incluyendo fotos y vídeos de stock, para mejorar tu contenido educativo. También puedes aprovechar los controles de marca para personalizar tus vídeos con logotipos y colores, asegurando una apariencia y sensación consistentes.

¿Puedo personalizar vídeos educativos animados usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen permite la personalización completa de vídeos educativos animados usando nuestra interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y plantillas versátiles. Esto te permite crear experiencias de aprendizaje únicas e impactantes adaptadas a tu audiencia.

¿Ofrece HeyGen funciones para vídeos educativos interactivos o grabación de pantalla?

HeyGen se centra principalmente en la creación de vídeos impulsados por avatares de IA y no soporta directamente elementos interactivos o funciones de grabación de pantalla. Se destaca en la generación de vídeos explicativos y de formación de alta calidad a partir de texto y guiones.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo