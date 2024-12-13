Herramienta de Vídeo de Incorporación: Optimiza la Formación de Empleados

Crea vídeos de incorporación de empleados atractivos de manera eficiente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para una formación digital sin complicaciones.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de sesión de formación interactiva de 60 segundos para miembros de equipos remotos que aprenden un nuevo software, con un estilo visual profesional y limpio, gráficos explicativos nítidos y una voz en off clara y calmada. Este vídeo generado por AI utilizará la función de texto a vídeo de HeyGen para desglosar información compleja en segmentos digeribles, complementado con subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para la introducción de herramientas de incorporación para los equipos de marketing y RRHH, mostrando características clave en un estilo visual corporativo pero atractivo y con música de fondo enérgica. Este vídeo personalizable, perfecto para anuncios rápidos o contenido de marca, debería utilizar las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para una creación rápida y atractivo visual.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una narrativa inspiradora de 50 segundos para la incorporación de empleados potenciales, empleando un estilo visual cálido y acogedor y música de fondo sutil y edificante, contando una historia a través de un avatar de AI. Este vídeo, destinado a transmitir la cultura y los valores de la empresa, se beneficiará del redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para un despliegue sin problemas en varias plataformas.
Cómo Funciona la Herramienta de Vídeo de Incorporación

Empodera a tus nuevos empleados desde el primer día con vídeos de incorporación atractivos y precisos, optimizando su camino y aumentando la productividad sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Incorporación
Comienza tu vídeo de incorporación eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente. Personaliza fácilmente las escenas para adaptarlas a la marca y el mensaje de tu empresa, haciendo que tu contenido sea único.
2
Step 2
Genera Narración Potenciada por AI
Mejora tu vídeo con narración potenciada por AI. Selecciona un avatar de AI para presentar tu contenido o introduce tu guion para la generación de voz en off con sonido natural, asegurando una experiencia consistente y atractiva para los nuevos empleados con un vídeo generado por AI.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Refina tu vídeo de incorporación aplicando los colores y el logotipo de tu marca utilizando los controles de marca. Añade subtítulos para mejorar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave, haciendo el contenido más personalizable para todos los aprendices.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Una vez finalizado, exporta tu vídeo digital de incorporación de empleados en el formato de aspecto deseado. Compártelo a través de tus plataformas internas para asegurar que tus nuevos empleados puedan acceder a información vital sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida y Cultura Atractivos

Produce vídeos inspiradores potenciados por AI para dar una cálida bienvenida a los nuevos empleados y comunicar efectivamente la cultura y los valores de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación atractivos?

HeyGen es una herramienta intuitiva de vídeo de incorporación que aprovecha la AI para transformar guiones en vídeos dinámicos generados por AI. Esto permite la producción eficiente de contenido profesional de incorporación de empleados sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de incorporación con una marca única y personajes animados?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una variedad de plantillas de vídeo y controles de marca para logotipos y colores. También puedes incorporar avatares de AI realistas, mejorando las sesiones de formación interactivas con personajes animados únicos para una incorporación de empleados personalizada.

¿Qué recursos creativos proporciona HeyGen para acelerar la producción de vídeos de incorporación?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de plantillas de vídeo personalizables y escenas, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos de alta calidad generados por AI para la incorporación de empleados. Esto aumenta significativamente la eficiencia en tiempo y costo al crear contenido atractivo.

¿HeyGen admite funciones de accesibilidad para vídeos de incorporación de empleados?

HeyGen mejora la accesibilidad del contenido de incorporación de empleados proporcionando subtítulos automáticos y generación de voz en off de alta calidad. Estas características aseguran que tus vídeos generados por AI sean inclusivos y profesionales para todos los empleados.

