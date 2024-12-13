Herramienta de Vídeo de Incorporación: Optimiza la Formación de Empleados
Crea vídeos de incorporación de empleados atractivos de manera eficiente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para una formación digital sin complicaciones.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de sesión de formación interactiva de 60 segundos para miembros de equipos remotos que aprenden un nuevo software, con un estilo visual profesional y limpio, gráficos explicativos nítidos y una voz en off clara y calmada. Este vídeo generado por AI utilizará la función de texto a vídeo de HeyGen para desglosar información compleja en segmentos digeribles, complementado con subtítulos para accesibilidad.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para la introducción de herramientas de incorporación para los equipos de marketing y RRHH, mostrando características clave en un estilo visual corporativo pero atractivo y con música de fondo enérgica. Este vídeo personalizable, perfecto para anuncios rápidos o contenido de marca, debería utilizar las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para una creación rápida y atractivo visual.
Desarrolla una narrativa inspiradora de 50 segundos para la incorporación de empleados potenciales, empleando un estilo visual cálido y acogedor y música de fondo sutil y edificante, contando una historia a través de un avatar de AI. Este vídeo, destinado a transmitir la cultura y los valores de la empresa, se beneficiará del redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para un despliegue sin problemas en varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Módulos de Incorporación Completos.
Genera rápidamente vídeos de incorporación de empleados y cursos de formación extensos para educar a los nuevos empleados de manera eficiente en diferentes ubicaciones.
Mejora la Formación y el Compromiso de los Empleados.
Utiliza vídeo generado por AI para crear sesiones de formación interactivas que aumenten significativamente el compromiso y la retención de conocimientos de los nuevos empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación atractivos?
HeyGen es una herramienta intuitiva de vídeo de incorporación que aprovecha la AI para transformar guiones en vídeos dinámicos generados por AI. Esto permite la producción eficiente de contenido profesional de incorporación de empleados sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos de incorporación con una marca única y personajes animados?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una variedad de plantillas de vídeo y controles de marca para logotipos y colores. También puedes incorporar avatares de AI realistas, mejorando las sesiones de formación interactivas con personajes animados únicos para una incorporación de empleados personalizada.
¿Qué recursos creativos proporciona HeyGen para acelerar la producción de vídeos de incorporación?
HeyGen proporciona una rica biblioteca de plantillas de vídeo personalizables y escenas, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos de alta calidad generados por AI para la incorporación de empleados. Esto aumenta significativamente la eficiencia en tiempo y costo al crear contenido atractivo.
¿HeyGen admite funciones de accesibilidad para vídeos de incorporación de empleados?
HeyGen mejora la accesibilidad del contenido de incorporación de empleados proporcionando subtítulos automáticos y generación de voz en off de alta calidad. Estas características aseguran que tus vídeos generados por AI sean inclusivos y profesionales para todos los empleados.