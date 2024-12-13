Desbloquea el Éxito con Nuestra Academia de Vídeos de Incorporación
Transforma tu proceso de incorporación con vídeos atractivos para empleados. Aprovecha los avatares de IA para crear programas de formación convincentes para cada nuevo empleado.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo informativo y claro de 60 segundos para gerentes de RRHH y L&D, mostrando cómo simplificar todo el proceso de incorporación, especialmente para escenarios de incorporación remota. El estilo visual debe ser profesional con gráficos animados modernos, utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen y convirtiendo texto a vídeo desde el guion para un mensaje coherente.
Crea un vídeo instructivo dinámico de 30 segundos diseñado para líderes de equipo, ilustrando cómo pueden producir fácilmente vídeos de incorporación de empleados impactantes usando plantillas de vídeo preconstruidas. Este vídeo animado y limpio debe presentar cambios rápidos de escena, texto claro en pantalla y subtítulos esenciales para accesibilidad, enfatizando la rapidez y facilidad de creación.
Produce un vídeo visualmente rico e instructivo de 50 segundos para formadores internos, demostrando las mejores prácticas para construir un programa de formación en vídeo efectivo destacando varios ejemplos de vídeos de incorporación. El vídeo debe emplear un estilo visual profesional y dinámico con imágenes atractivas del soporte de biblioteca de medios/stock, mostrando cómo los avatares de IA pueden entregar información compleja de manera atractiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala Tu Academia de Vídeos de Incorporación.
Produce rápidamente programas de formación en vídeo integrales y vídeos de incorporación para llegar a todos los nuevos empleados de manera eficiente.
Mejora el Compromiso en los Vídeos de Incorporación.
Aprovecha los avatares de IA y el contenido dinámico para crear vídeos de incorporación de empleados cautivadores que mejoren la retención del aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de incorporación de empleados?
HeyGen transforma tus vídeos de incorporación de empleados permitiéndote crear contenido atractivo con avatares de IA realistas a partir de texto simple, ofreciendo un proceso de incorporación simplificado. Nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo proporciona un punto de partida para tus vídeos de bienvenida y formación para nuevos empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a construir un programa de formación en vídeo integral o una academia de vídeos de incorporación?
Sí, HeyGen es ideal para desarrollar un programa de formación en vídeo integral o toda una academia de vídeos de incorporación. Puedes crear fácilmente un currículo estructurado con una marca coherente utilizando nuestro creador de vídeos de IA, facilitando una incorporación remota efectiva para nuevos empleados.
¿Qué características ofrece HeyGen para la creación eficiente de contenido de vídeo de incorporación?
HeyGen agiliza la creación de vídeos para la incorporación ofreciendo una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables y la capacidad de generar vídeos a partir de texto con avatares de IA. También puedes aplicar controles de marca, generar voces en off y añadir subtítulos para vídeos de formación accesibles y profesionales.
¿Cómo apoya HeyGen la incorporación remota y las iniciativas de formación escalables?
HeyGen ayuda significativamente en la incorporación remota proporcionando un método accesible y coherente para entregar vídeos de formación y bienvenida a nuevos empleados, independientemente de su ubicación. Nuestra plataforma permite a las organizaciones escalar su proceso de incorporación de manera eficiente sin recursos extensos de producción de vídeo.