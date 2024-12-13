Vídeos de Formación para la Incorporación: Aumenta el Compromiso y la Retención de Nuevos Empleados
Optimiza tu proceso de incorporación de empleados y aumenta la retención con vídeos atractivos, creados sin esfuerzo utilizando avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos que describa los pasos clave del proceso de incorporación de empleados remotos, utilizando un estilo visual claro y moderno con música de fondo suave. Este vídeo debe aprovechar la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar las directrices escritas en una guía visual completa, complementada con subtítulos para accesibilidad.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos que demuestre las herramientas internas esenciales para los nuevos miembros del equipo, adoptando un estilo visual dinámico y práctico con grabaciones de pantalla integradas. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente este valioso recurso de formación en vídeo, asegurando una introducción fluida e informativa.
Crea una pieza motivacional de 45 segundos para los gerentes de departamento, destacando cómo los vídeos de formación de incorporación efectivos aumentan la retención y contribuyen al éxito a largo plazo. El vídeo debe tener un estilo visual profesional y autoritario, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que se vea perfecto en todos los canales de comunicación interna, con un avatar de IA confiado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Programas de Incorporación Integrales.
Crea y actualiza rápidamente módulos de formación en vídeo extensos, asegurando una transferencia de conocimiento coherente para todos los nuevos empleados a nivel global.
Mejora el Compromiso y la Retención de Nuevos Empleados.
Utiliza vídeos potenciados por IA para hacer que la formación de incorporación sea más interactiva y memorable, mejorando significativamente la retención de nuevos empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo crear fácilmente vídeos de incorporación para nuevos empleados sin experiencia extensa en producción de vídeo?
HeyGen te permite crear vídeos de incorporación profesionales sin esfuerzo utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera contenido atractivo, haciendo que todo el proceso de incorporación sea más fluido para los nuevos empleados.
¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar que mis vídeos de incorporación de empleados se alineen con nuestra cultura y marca de empresa?
HeyGen proporciona plantillas personalizables y amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo, colores y elementos visuales específicos. Esto asegura que tu formación en vídeo refleje la cultura única de tu empresa, creando una experiencia coherente para los nuevos empleados.
¿Cómo facilita HeyGen la incorporación eficiente de empleados remotos y mejora la retención?
La plataforma de HeyGen optimiza la creación y distribución de formación en vídeo atractiva para nuevos empleados remotos, asegurando un mensaje coherente en todos tus equipos globales. Al ofrecer narrativas convincentes a través de vídeos generados por IA, puedes aumentar significativamente la retención e integrar a los nuevos empleados de manera efectiva.
¿Puede HeyGen ayudar con la distribución y accesibilidad de nuestros vídeos de formación para la incorporación?
Sí, HeyGen admite el cambio de tamaño de aspecto y varias opciones de exportación, haciendo que tus vídeos de formación para la incorporación sean fáciles de distribuir en diferentes plataformas y dispositivos. La plataforma también incluye generación automática de voz en off y subtítulos, mejorando la accesibilidad para todos los nuevos empleados.