Crea Vídeos de Formación de Éxito de Inducción
Optimiza la inducción de empleados remotos con contenido atractivo. Usa avatares de IA para personalizar la formación y mejorar la retención de manera efectiva.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para la gerencia de nivel medio que necesita claridad sobre políticas complejas de RRHH, crea un vídeo de formación de éxito de inducción de 60 segundos. Emplea un enfoque narrativo claro, presentando escenarios del mundo real con visuales profesionales y texto conciso en pantalla, fácilmente generado usando la función de texto a vídeo de HeyGen desde un guion y mejorado con subtítulos precisos.
Una empresa global busca desarrollar un vídeo de inducción de 30 segundos para empleados remotos, dirigido a sus nuevos contratados diversos. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y limpio, superposiciones de texto personalizadas y un tono de apoyo de un avatar de IA diverso, producido eficientemente usando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen y enriquecido con soporte de biblioteca de medios/stock.
¿Cómo pueden los nuevos representantes de ventas aprender rápidamente un nuevo software CRM? Produce un vídeo de formación dinámico de 50 segundos que aumente el compromiso. Combina grabaciones de pantalla claras con explicaciones de avatares de IA, transiciones elegantes y música de fondo enérgica, utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una presentación perfecta y soporte de biblioteca de medios/stock para elementos de audio.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aprovecha la IA para aumentar significativamente el compromiso y mejorar la retención dentro de tus vídeos de formación de éxito de inducción para nuevos empleados.
Escala el Contenido de Inducción.
Crea de manera eficiente contenido de inducción más completo para llegar a nuevos empleados a nivel global, asegurando una formación escalable y consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar el aspecto creativo de los vídeos de inducción?
HeyGen potencia la narración creativa para vídeos de inducción de empleados atractivos al ofrecer plantillas personalizables y avatares de IA realistas. Puedes personalizar tus vídeos con controles de marca únicos y una rica biblioteca de medios para aumentar el compromiso con los nuevos empleados.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para vídeos de inducción de empleados escalables?
La tecnología de texto a vídeo de HeyGen y los avatares de IA permiten la creación rápida y actualización de vídeos de formación consistentes, asegurando una inducción escalable para cualquier número de nuevos empleados. Esta eficiencia ayuda a mejorar la retención y mantener experiencias de e-learning de alta calidad en toda tu organización.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de inducción de empleados remotos atractivos y efectivos?
Absolutamente, HeyGen permite la creación de vídeos de inducción de empleados remotos profesionales y atractivos a través de avatares de IA realistas y locuciones claras. Estos activos digitales de alta calidad contribuyen significativamente al éxito de la inducción, haciendo que tus vídeos de formación sean más impactantes para equipos distribuidos.
¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de formación profesional?
El software intuitivo de HeyGen simplifica la producción de vídeos transformando guiones en vídeos pulidos usando avatares de IA y una rica biblioteca de medios. Esto te permite personalizar y entregar fácilmente vídeos de inducción de alta calidad sin edición compleja, optimizando todo tu flujo de trabajo.