Generador de Vídeos de Formación de Optimización de Onboarding Fácil
Crea vídeos de bienvenida para empleados más rápido con capacidades avanzadas de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos para equipos de RRHH que ilustre la eficiencia de automatizar el onboarding de nuevos empleados. Emplea una estética visual profesional y limpia con música de fondo relajante, destacando cómo las plantillas y escenas de HeyGen se pueden personalizar fácilmente para mantener la coherencia de la marca en todos los módulos de formación.
Produce un vídeo explicativo convincente de 30 segundos para fuerzas laborales globales, centrándose en cómo la plataforma de creación de vídeos AI de HeyGen simplifica la formación compleja para equipos diversos. El estilo visual y de audio debe ser claro y conciso, con una narración AI autoritaria pero amigable generada directamente desde tu guion usando Texto a vídeo desde guion, presentando metraje relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Diseña un vídeo de bienvenida de 90 segundos específicamente para nuevos empleados del departamento creativo, centrándose en las presentaciones del equipo y el espíritu colaborativo de la empresa. Utiliza un estilo visual cálido y artístico con música ambiental suave, integrando los avatares de AI de HeyGen para representar a varios miembros del equipo y demostrando la flexibilidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea más cursos y llega a más estudiantes en todo el mundo.
Produce rápidamente cursos de formación más completos, asegurando un aprendizaje consistente para fuerzas laborales globales.
Aumenta el compromiso y la retención de la formación con AI.
Mejora el compromiso y la retención de información en el onboarding de nuevos empleados con vídeos dinámicos impulsados por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación de onboarding?
HeyGen actúa como un creador de vídeos de onboarding AI, transformando la formación tradicional en experiencias atractivas. Aprovecha los avatares de AI y el contenido de vídeo dinámico para crear vídeos de bienvenida de alta calidad y profesionales que resuenen con los nuevos empleados y optimicen tu proceso de formación.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de onboarding?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos altamente personalizados y atractivos para la bienvenida de empleados. Utiliza una amplia selección de plantillas de vídeo, integra tu logotipo de marca y activos creativos, y aprovecha las herramientas de edición AI para producir contenido de vídeo dinámico que destaque.
¿Simplifica HeyGen el proceso de generar series de vídeos de onboarding?
Sí, HeyGen agiliza la creación de series completas de vídeos de onboarding, actuando como una plataforma eficiente de creación de vídeos AI. Con su herramienta de guion AI, capacidades de texto a voz y soporte para grabaciones de pantalla, puedes generar rápidamente materiales de formación completos y consistentes.
¿Puede HeyGen optimizar toda la experiencia de onboarding de nuevos empleados?
HeyGen sirve como un generador integral de vídeos de formación de optimización de onboarding, diseñado para elevar la experiencia de bienvenida de nuevos empleados. Al permitir la rápida creación de vídeos de bienvenida AI profesionales y atractivos, ayuda a las organizaciones a proporcionar un viaje de onboarding virtual consistente e impactante.