Desarrolla una narrativa de 60 segundos para un creador de videos de misiones sin ánimo de lucro, mostrando el propósito central y el impacto de tu organización. Este video debe presentar imágenes edificantes, cálidas y auténticas, acompañadas de una voz en off inspiradora generada utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen, dirigida a posibles donantes y miembros de la comunidad para fomentar un profundo compromiso con la narración.

Generar vídeo