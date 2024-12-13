Creador de Vídeos NFT para Vídeos de Entrenamiento AI Atractivos

Crea sin esfuerzo impresionantes Vídeos Promocionales de NFT con los avanzados avatares AI de HeyGen y eleva tus activos digitales.

470/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial conciso de 45 segundos dirigido a aspirantes a creadores de NFT y emprendedores digitales, demostrando cómo un generador de vídeos AI puede simplificar el proceso de crear contenido atractivo para sus activos digitales. Adopta un estilo visual limpio e informativo con grabaciones de pantalla claras y una voz en off calmada e instructiva. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para articular cada paso, haciendo que los conceptos complejos de 'Creador de Vídeos NFT' sean accesibles y fáciles de seguir.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza narrativa artística de 60 segundos para profesionales creativos, artistas digitales y narradores, ilustrando las vastas posibilidades de usar vídeos generados por AI para contar la historia detrás de su arte NFT único. El estilo visual y de audio debe ser cinematográfico e inmersivo, mezclando elementos abstractos 2D y 3D con una partitura orquestal emocional. Emplea la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar sin problemas la historia escrita en un viaje visual convincente, añadiendo profundidad a la obra maestra digital.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un impactante vídeo de 30 segundos para redes sociales dirigido a los responsables de marketing de proyectos NFT y gestores de comunidades, enfatizando cómo los impresionantes 'Vídeos Promocionales de NFT' pueden impulsar el compromiso en varias plataformas de redes sociales. El vídeo debe ser rápido y visualmente impactante, con cortes rápidos, transiciones atractivas y elementos de audio en tendencia. Usa la capacidad de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para asegurar que el vídeo esté perfectamente optimizado para diferentes plataformas, maximizando su alcance y compartibilidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Entrenamiento NFT

Produce fácilmente vídeos promocionales y de entrenamiento NFT profesionales con AI. Genera contenido atractivo, desde explicar blockchain hasta mostrar activos digitales, en solo unos clics.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Escribe o pega tu guion detallando conceptos de NFT o mostrando tus activos digitales. Aprovecha nuestra AI para generar contenido de vídeo de alta calidad directamente desde tus indicaciones de texto.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu material de entrenamiento, o selecciona una plantilla de vídeo adecuada de nuestra biblioteca para comenzar rápidamente.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Branding
Genera voces en off de sonido natural desde tu guion utilizando nuestra función de generación de voz en off. Personaliza tu vídeo con controles de marca, añadiendo tu logo y colores preferidos para un aspecto consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Descarga tu vídeo de entrenamiento NFT terminado utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportación de aspecto en varios formatos adecuados para compartir en plataformas de redes sociales y mostrar tus activos digitales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Produce rápidamente vídeos promocionales de NFT y clips educativos cautivadores para plataformas de redes sociales, generando interés en tus activos digitales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales de NFT atractivos?

HeyGen te permite producir "Vídeos Promocionales de NFT" atractivos utilizando "Vídeos Generados por AI" y "plantillas de vídeo" profesionales. Aprovecha nuestros "avatares AI" y la "generación de voz en off" para dar vida a tus "activos digitales" con "animación de alta calidad".

¿Puedo personalizar mis vídeos de arte NFT generados por AI con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para tus proyectos de "Vídeos Generados por AI" y "Crear Arte NFT". Puedes integrar fácilmente tu marca, utilizar diversas "plantillas de vídeo" y elegir entre una variedad de "avatares AI" para asegurar que tu contenido destaque en las "plataformas de redes sociales".

¿Qué tipo de avatares AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos NFT?

HeyGen proporciona una diversa selección de "avatares AI" realistas y expresivos para mejorar tu experiencia con el "Creador de Vídeos NFT". Estas personalidades digitales pueden integrarse fácilmente en tus vídeos, añadiendo un toque profesional y captando eficazmente a tu audiencia.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de crear vídeos animados de alta calidad para NFTs?

HeyGen simplifica la "animación de alta calidad" para NFTs actuando como un potente "Generador de Vídeos AI". Con características como texto a vídeo desde un guion, "plantillas de vídeo" pre-diseñadas y "generación de voz en off", puedes producir contenido pulido para "Mercados de NFT" sin necesidad de habilidades de diseño extensas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo